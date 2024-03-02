Сталин и Грузия: история сложных отношений

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Особое отношение грузин к Сталину широко известно, но не так широко известны причины этого. Местное гражданское общество расколото: часть исторически смотрит на Запад, другая, в том числе сталинисты, глядит на Восток. Зачем наказали Нату Перадзе, кто хранит «сталинизацию» как традицию, и почему грузины лучше знают средневековую историю, чем историю советского прошлого и сталинских репрессий - разбирались журналисты JAMnews.

Материал подготовлен на основе публикации «Сталин и Грузия. История сложных отношений», размещенной сегодня на JAMnews

В начале 2024 года в Фейсбуке распространилось видео, снятое в соборе святой троицы в Тбилиси — на одной из икон можно увидеть Сталина. «Вождь народа» изображен вместе со святой русской православной церкви, Матроной Московской.

Видео мгновенно стало вирусным. В основном люди возмущались и задавались вопросом, как так получилось, что икона тирана, убившего миллионы, попала в церковь. Вскоре выяснилось, что «икона» уже несколько месяцев висит в самом большом соборе Тбилиси и была подарена храму лидером пророссийской партии «Альянс патриотов Грузии» Ирмой Инашвили.

Скандал обострился, когда «икону» облила синей краской активистка Ната Перадзе — у Сталина сразу появились защитники, среди них не только сталинисты, но и верующие. Десятки людей, в ярости пришли к дому Перадзе, требуя наказать активистку за вандализм и оскорбление церкви.

В итоге, Перадзе на пять дней была отправлена в изолятор. А скандальную «икону» по решению Патриархии, все же решили вынести из храма. Но причиной было названо не то, что Сталин тиран и убийца миллионов, а то, что «Русская Церковь не включила встречу Иосифа Сталина со святой Матроной в канонический текст ее жития из-за недостаточности доказательств».

Правящая партия тоже обрушилась на «либералов», а не Сталина и даже срочно инициировала законодательные изменения по ужесточению уголовного наказания за осквернение зданий и объектов религиозной направленности.

«Это кампания против церкви, во главе которой грузинские псевдолибералы. Они — это современная реинкарнация большевиков с маузерами, которым не терпится снести купола с Грузинской церкви», — заявил председатель парламента Грузии, Шалва Папуашвили.

В грузинской религиозной традиции не принято изображать на иконах гонителей церкви, тем более в комплиментарном виде, указали опрошенные "Кавказским узлом" теологи.

История с «иконой» возродила дискуссию о Сталине в Грузии. Жертвами сталинских репрессий стали 30 тысяч грузин при тогдашнем населении Грузии в 2,5 млн человек. Среди них самые яркие представители грузинской литературы, науки, культуры. До сих пор на территории Грузии находят места захоронений жертв репрессий.

Tем не менее, последние исследования показывают, что почти 40 процентов населения Грузии положительно относятся к Сталину. В опросе 2023 года, проведенном CRRC по заказу Zinc Network, 37 процентов респондентов заявили, что «каждый грузинский патриот должен гордиться Сталиным».

Гори — родина Сталина

Небольшой городок Гори с 50-тысячным населением, где родился и вырос Сталин, находится в 80 километрах от Тбилиси и в 20 километрах от зоны грузино-осетинского конфликта.

Во время войны в августе 2008 года Гори особенно пострадал. В результате российских авиаударов были разрушены жилые дома в самом центре города. В пятидневной войне погибли 228 мирных жителей, десятки из них из города Гори.

Тогда, на главной площади Гори еще стоял шестиметровый памятник Сталину, установленный в 1952 году, за год до смерти вождя. В июне 2009 года, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, власти провели чуть ли не секретную спецоперацию по его сносу — посреди ночи, чтобы не вызывать шума и протеста со стороны местных жителей, на площадь была стянута тяжелая техника. Сталина сняли с постамента на рассвете и увезли в неизвестном направлении.

Спустя 15 лет, в Грузии так и не определились, что делать с памятником. В настоящее время он находится в горийском селе Бербуки, на территории мелиоративного предприятия — лежит на земле лицом вниз. Синий целлофан, которым его, вероятно, накрыли, чтобы защитить от дождя и солнца, изорван. Вокруг памятника мусор и высокая сухая трава.

А в Гори у вождя остается много поклонников. Один из них 50-летний Зурико Зумбулидзе, член организации “Сталинист”. Его дом похож на музей «великого вождя» — огромные фотографии Сталина и Ленина, футболки с советской символикой, пожелтевший номер газеты «Коммунист» и тысячи другой атрибутики.

«Посмотрите, где Гори и хижина Сталина, а где Москва и Кремль. Он был самым бедным человеком и посмотрите чего он добилсяего ! Кто бы принял в Кремле, если бы он не был человеком, одаренным Богом?!» — спрашивает Зурико.

— А репрессии?

— Откуда знал Сталин, что кого-то в Гори или Телави расстреливали? А если и расстреливали, то взяточников. Никто не репрессировал ученых. А если и репрессировали, то только тех, кто этого заслужил.

О репрессиях времен Сталина вам не расскажут и в настоящем музее Сталина, который является самым популярным музеем Грузии по количеству гостей. В 2023 году его посетили более 137 тысяч человек. Среди иностранцев больше всего граждан России, Китая и Таиланда.

Грузинская неправительственная организация "Институт развития свободы информации" создала сайт "Сталинские списки", в который внесены данные о жертвах репрессий 30-х годов XX века.

Шесть выставочных залов рассказывают разные эпизоды жизни “вождя”, но молчат о миллионах людей депортированных, репрессированных и расстрелянных по приказу Сталина. В музее есть «Комната репрессий», открытая здесь в 2010 году после жалоб разгневанных туристов. Но это самое маленькое помещение в здании с очень маленькой экспозицией.

Призывы закрыть музей часто слышны и от местных активистов, и от представителей дипкорпуса. Например, посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич, после начала российского вторжения в Украину, посоветовал грузинским властям сделать символичный жест и закрыть дом-музей Сталина в Гори. На что, как он потом признавался, получил замечание от МИД Грузии.

«Гори не повезло, что Сталин родился здесь. Мы хотим изменить то, что Гори ассоциируется с ним», — говорит Теона Панквелашвили, активистка из Гори, которая уверяет, что не только сталинисты живут в ее городе.

Теона и ее подруги, молодые женщин из Гори, основали организацию «Маро» и пытаются изменить идентичность родного города, связанную со Сталиным. [Маро Макашвили, грузинская студентка, ушедшая добровольцем на фронт против вторжения красной армии в Грузию в 1921 году и погибшая под Тифлисом. Первая женщина, ставшая национальным героем Грузии].

«Мы решили сделать все, чтобы донести до населения правильную информацию. Мы протестуем против всего российского, сталинского. Вот уже восемь лет мы требуем вступления в силу «Хартии свободы». Чтобы хотя бы главная улица в Гори не носила имя Сталина», — говорит Теона.

Как Грузия (не) боролась против Сталина

После прихода к власти правительства Саакашвили в 2003 году, в Грузии резко началась борьбы с советским прошлым. Главной частью десоветизации был демонтаж памятников Сталину и другой советской символики в различных селах и городах Грузии и в том числе в Гори. Также, во время Саакашвили, в 2011 году была принята “Хартия Свободы” — закон запрещающий советскую символику.

Еще тогда, многие эксперты предупреждали, что процесс десоветизации мог стать контрпродуктивным так, как власти Саакашвили не пытались объяснить рядовым гражданам Грузии, почему советская эпоха, которую многие вспоминали как время стабильности и процветания, была настолько плоха.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Иосифом Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

Процесс десоветизации, проходил поверхностно и грубо, без общественного обсуждения, просветительской работы и вовлечения местного населения. Сразу после смены власти в 2012 году, консерваторы словно взяли реванш и начали кампанию по возвращению “вождя”.

В 2015 году на горсовет города Гори был вынесен вопрос о возвращении памятника на “свое место”, но из-за яростного протеста местных активистов, а также открытой негативной позиции посольств, этот вопрос провалился. “Грузинская мечта” этому процессу не только не мешала, но наоборот, подогревала советские сантименты, считают эксперты.

Журналистка Нино Далакишвили, которая тоже родом из Гори, вспоминает слова Бидзины Иванишвили: «Если местные жители гордятся, тем что [их земляк] Сталин является символом победы над фашизмом, не отнимайте это у народа и не раздражайте его слишком сильно», — говорит Иванишвили в этом видео.

«Эту войну [вторую мировую] выиграл грузин, поэтому она особенная», — а это слова бывшего премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, во время выступления в парламенте 9 мая 2015 года.

Подобные заявления государственных чиновников наносят большой вред общественному мнению и помогают Грузии оставаться на российской орбите, уверен исследователь советского прошлого, историк Иракли Хвадагиани из организации “Совлаб (Лаборатории исследования советского прошлого Грузии)”:

«Для России фигура Сталина имеет стратегическое значение. Она использует его в политических целях, для укрепления собственного влияния. Его сателлитный режим в Грузии ведет себя аналогичным образом».

По данным неправительственной организации «Совлаб», которая занимается исследованием советского прошлого, со дня прихода “Грузинской мечты» ко власти в 2012 году в различных селах и городах Грузии было установлено 12 новых памятников Сталину.

Результатом политики “Грузинской мечты” считают эксперты и то, что в последние годы в стране появилось сразу несколько пророссийских политических организаций и групп, которые часто ездят в Москву и, позируя на фоне Кремля, заявляют, что их миссия «продолжить великие дела Сталина».

Например, в октябре 2022 года члены пророссийской «Альт-Инфо» более 20 дней провели в Москве. В социальных сетях они выкладывали фотографии на фоне Красной площади и в момент возложения цветов к могиле Сталина.

Что интересно, финансовая и идеологическая связь правительства «Грузинской мечты» с пророссийскими радикалами, подтверждалась не раз.

Мифы о Сталине. «Великий грузин, который управлял миром»

Одной из причин популярности Сталина в Грузии, эксперты называют его этническую принадлежность. То, что выходец из этой маленькой страны взлетел так высоко, является предметом гордости особенно для старшего поколения.

Историк Иракли Хвадагиани говорит, что культ Сталина помог поколениям грузин создать искаженную модель национализма, а современная Грузия оказалась не способна помочь преодолеть эти комплексы:

“Несмотря на то, что вы не имеете своего государства, национальных атрибутов, не знаете и не учите свою историю, изолированы от внешнего мира железным занавесом, но вы все равно можете гордиться своим происхождением, потому что человек, рожденный на вашей земле, правит такой большой страной, миром. Так это работало во время СССР и по инерции, так работает и сейчас”.

В Грузии о Сталине до сих ходит много мифов. В Гори (и не только там) вам расскажут, как Сталин любил грузинскую культуру, традиции, фольклор, и поил Черчилля грузинским вином.

Журналист Давид Паичадзе, который преподает в школе грузинский язык и литературу, считает, что главная причина популярности Сталина » это недостаточное образование и недостаточная информированность общества».

В школе плохо изучают советское прошлое и государственная политика в этом плане не эффективна, говорят и другие специалисты. После распада СССР в стране не прошел обязательный процесс осмысления советского прошлого, считают они.

Согласно последнему опросу, проведенному CRRC в 2015 году, 35 процентов опрошенных ничего не учили про Сталинa в школе. А 38 процентов получали только положительную информацию.

Как говорит Иракли Хвадагиани, большого прогресса с тех пор не произошло — постсоветскому периоду в грузинских школах по прежнему посвящено лишь несколько глав.

«Средневековью уделяется слишком много времени, фокус именно на них, а двадцатому веку, который был для нас ключевым, уделяется очень мало внимания», — говорит Георгий Канделаки, исследователь организации “Совлаб”.

Грузинские исследователи советской истории также говорят, что правительство препятствует изучению советского прошлого не только в школах.

Уже несколько месяцев, как исследователи имеют ограниченный доступ к архиву МВД, где хранятся уникальные документы. Архив полностью закрыт. Официальная причина — реорганизация. Но историки в это не верят. Правительство намеренно усложняет процесс исследования советского прошлого, считают они.



«Для чего это? Долгосрочная цель — дезориентировать общество в Грузии, разжечь антизападные настроения и повысить пророссийские симпатии, чему способствует незнание прошлого и недостаток информации о российском империализме и тоталитарном прошлом», — говорит Хвадагиани.

Сталин и церковь

Еще один распространенный в Грузии миф о Сталине, что он был верующим.

В опросе CRRC 41 процент респондентов заявили, что Сталин был религиозным человеком. Хотя при его власти было снесено сотни церквей и репрессированы сотни религиозных деятелей.

То что культ Сталина в Грузии развивают православное духовенство и грузинская православная церковь, говорят и независимые теологи.

Теолог Мириан Гамрекелашвили рассказывает JAMnews, что в Грузинской церкви “большинство священнослужителей симпатизируют Сталину».

Например, эта цитата принадлежит лично Католикосу-Патриарху Грузии Илие II: «Он был грузином по происхождению и прекрасно знал грузинский язык, грузинские песни, церковные песнопения. На момент его смерти я был студентом духовной семинарии. Мы все стояли в зале и плакали, когда его хоронили. Сталин был выдающейся личностью, такие люди редко рождаются. Он знал, понимал мировое значение России».

“Столпом номер один российской политики в Грузии является именно церковь,” — говорит Гамрекелашвили. — “Россия очень успешно использует религиозные связи для усиления своего политического влияния во всем мире и в том числе, конечно, в Грузии. Путин этого и не скрывает — в интервью Такеру Карлсону он не раз упоминал православную культуру. Кремль цепляется за православие, как за главный политический инструмент для манипуляции грузинским обществом”.

“Грузия против Иосифа Сталина”

В феврале, по инициативе “Совлаб”, вышла новая книга грузинского писателя Лаши Бугадзе “Грузия против Иосифа Сталина”, которая основана на архивных материалах.

Как отмечает исследователь “Совлаб” Георгий Канделаки, хотя Сталин и является одной из наиболее изученных исторических фигур, однако совершенно не изучено его отношение к самой Грузии и эта книга является “первой попыткой открыть дискуссию о том, как именно Сталин повлиял на судьбу самой Грузии”.

“Невероятно, но спустя более 30 лет после восстановления независимости Грузии, в литературе о Сталине Грузия фигурирует лишь как место, где родился Сосо Джугашвили,” — говорит Канделаки.

Книга развенчивает один из главных мифов о Сталине, который касается российской оккупации.

В Грузии многие до сих пор верят, что в 1921 году приказ о вводе красной армии отдавал Ленин, а Сталин был против оккупации. Однако архивными документами подтверждается обратное — именно Сталин лично отдал такой приказ втайне от Ленина.

«Кто готов отказаться от мифов и кому нужны конкретные аргументы о том, что Джугашвили сделал с Грузией, он найдет их в этой книге,” — говорит Лаша Бугадзе.

Что Грузия должна сделать, чтобы победить Сталина

Исследователи, изучающие советское прошлое в Грузии, сходятся во мнении, что Россия пытается распространить мифы об общем прошлом и таким образом сохранить свое влияние в стране.

«Икона” Сталина в храме Святой троицы один из таких примеров, но не единственный.

Tак, например, в 2022 году несколько актеров Батумского государственного драматического театра отказались играть в спектакле по пьесе Михаила Булгакова «Батум» о жизни молодого Иосифа Сталина.Спектакль, который рассказывал не о жестокости Сталина, а о его «героике», режиссировал бывший депутат от «Грузинской мечты» Нукри Кантария. Постановка спектакля о диктаторе является одним из элементов продвижения российской пропаганды, заявляли тогда правозащитники.

«Вся советская государственная машина многие десятилетия работала на то, чтобы лишить людей критического мышления и они добились этого. А восстановление моральных ориентиров — процесс непростой», – отмечает психолог Джана Джавахишвили.

Что Грузия должна сделать, чтобы переосмыслить советское прошлое?

В первую очередь для этого нужна политическая воля и изменение государственной политики, считают эксперты.

«Государственной политики, которая бы противостояла советским мифам и российской пропаганде, не существует. А работа таких маленьких организаций, как наша, не может заполнить все пространство и противостоять дезинформации и пропаганде», — говорит Ираклий Хвадагиани из “Совлаб”.

«Нам нужны знания, знания и знания. Мы многое не знаем о собственной истории и этим пользуется пропаганда», — говорит Георгий Канделаки.

«Открытые архивы, новая концепции образования… нам нужно критическое мышление и свобода. Свободный преподаватель. Потому что учитель, который связан с политикой, не может научить ребенка свободе», — говорит журналист Давид Паичадзе.

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