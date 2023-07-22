Сайт о жертвах сталинских репрессий презентован в Грузии

22 июля 2023, 05:53

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Грузинская неправительственная организация "Институт развития свободы информации" презентовал сайт "Сталинские списки", в который внесены данные о жертвах репрессий 30-х годов XX века.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году в был презентован проект "Сталинские списки из Грузии", в рамках которого была создана первая электронная база данных о жертвах сталинских репрессий.

НПО "Институт развития свободы информации" (IDFI) презентовал 21 июля в Доме писателей обновленный сайт "Сталинские списки", посвященный жертвами сталинских репрессий. На сайте размещены краткие биографии жертв репрессий, проводимых в Грузии в 1937-1938 годах, а также уникальные документы и фотографии.

Директор IDFI Гиоргий Клдиашвили рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что списки жертв репрессий значительно расширены. К примеру, по его словам, ранее в списках были лишь информация про его деда, а сейчас добавлены данные и о других расстрелянных предках.

Сайт создан при поддержке Международного агентства по сотрудничеству в целях развития Швеции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что члены правозащитной организации "Лаборатория исследования советского прошлого" заявили о возрождении культа Иосифа Сталина в Грузии. В сентябре 2022 года они сообщили, что "за последние годы в Грузии установлено 11 памятников диктатору, ответственному за смерть миллионов людей". По словам руководителя организации, в родном городе Сталина Гори функционирует его музей, а главный проспект города назван его именем.

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