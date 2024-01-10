Икона со Сталиным названа порождением российской пропаганды в Грузии 

10 января 2024, 23:49

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Появление в соборе Святой Троицы в Тбилиси иконы со Сталиным - политическая акция для поддержки российского информационного влияния, уверен эксперт "Лаборатории изучения советского прошлого". В грузинской религиозной традиции не принято изображать на иконах гонителей церкви, тем более в комплиментарном виде, указали опрошенные "Кавказским узлом" теологи.

Как писал "Кавказский узел", активистка Ната Перадзе, которая опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, пожаловалась на угрозы. К дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", полиция не позволила им приблизиться к зданию.

Неизвестные в тбилисском соборе облили краской икону, на которой изображен Иосиф Сталин, видео об этом опубликовала в соцсети активистка Ната Перадзе. Полиция отчиталась о начале расследования по статье о вандализме. При Сталине в Грузии были казнены сотни священнослужителей, заявила Лаборатория изучения советского прошлого SovLab, призвав патриархию вынести икону из собора. Это икона Святой Матроны, а не Сталина, а портреты "великих гонителей церкви" порой изображают на иконах, заявила патриархия Грузии.

Икона Святой Матроны, на которой изображен Сталин, была подарена Кафедральному Собору Святой Троицы Грузинской православной церкви лидерами партии "Альянс патриотов Грузии". "Эта икона написана грузинским иконописцем, он давно пишет иконы. Мы подарили ее храму два месяца назад", - сказала одна из лидеров партии Ирма Инашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Скандал вокруг иконы разразился не из-за религиозного диспута, а из-за политического аспекта, сообщил руководитель неправительственной организации "Лаборатория исследования советского прошлого" Ираклий Хвадагиани.

"Сталин истребил миллионы людей, в том числе верующих разных конфессий", - подчеркнул Хвадагиани. По его словам, в цивилизованном обществе вызывает возмущение попытка представить фигуры, подобные Сталину, в положительном ключе. Изображение Сталина рядом со святой, благословляющей его, стало стремлением показать, что Сталин верный и послушный Святой Матроне.

Хвадагиани пояснил, что это долгосрочная информационная операция России, которая ведется в Грузии успешно. Само появление иконы в храме принято обществом неоднозначно, большая часть людей сочла его неприемлемым, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Грузинской православной церкви нет тенденции изображать на иконах гонителей церкви. Если на иконах изображены гонители церкви, то в другом положении - на заднем плане или маленького роста. Например, на иконе Святого Георгия тот пронзает дракона, под которым подразумевается Диоклетиан. Таким образом, Диоклетиан изображается побежденным, сообщил теолог Леван Абашидзе.

"Есть основная икона и по ее периметру изображены картинки жития Святого, на одной из которых изображен Сталин. На иконе Святой Матроны над Сталиным нет нимба, но он изображен в положительном статусе. Этот эпизод, якобы Сталин ее посетил в 1940-41 годах и был благословлен, не подтвержден и не включен в житие Святой Матроны. Это народное предание", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Грузинский теолог Бека Миндиашвили отметил, что изображение зла на иконе имеет свои правила. "Например, бесы, черти, как правило, изображаются черными пятнами, без драпировки. Злодеи изображаются либо небольшим объемом, либо в профиль, и ни в коем случае не на равных со святыми. Святой Диоклетиан брошен под ноги святому Георгию, который пронзил его копьем. Икона никак не может праздновать зло. А что мы видим в этой так называемой иконе с Матроной? Сталин стоит на переднем плане в полный рост, с одной рукой в кармане. Рука в кармане — жест, говорящий о том, что он не подчиняется Матроне, церкви, слову Божиему, а сам является главным над ними. На этой «иконе» Сталин главный, а не Матрона", - привело его слова JamNews.

Он добавил, что появление икона с изображенным на ней победоносным Сталиным в соборе Самеба в Тбилиси, свидетельствует о "крайней деградации" Грузинской церкви, говорится в публикации от 9 января.

В 2008 году икона со Сталиным и Святой Матроной была замечена в одном из храмов под Санкт-Петербургом. Игумена Евстафия, разместившего икону, обвинили в сектантстве и назвали «церковным экстремистом», писала 17 июля 2021 года "Кириллица".

"Кавказский узел" писал, что, подаривший икону Собору Святой Троицы в Тбилиси "Альянс патриотов Грузии" был до парламентских выборов в ноябре 2020 года единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами. По итогам прошедших выборов в 2020 году некоторые партии отказались входить в парламент, вместе с другими оппозиционерами посчитав выборы сфальсифицированными. В августе 2021 года партия "Альянс патриотов" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой об урегулировании грузино-российских отношений, возложив ответственность за их ухудшение на "Грузинскую мечту" и бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

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