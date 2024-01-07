Патриархия Грузии назвала допустимым изображение Сталина на иконе

07 января 2024, 15:45

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Икона с изображением Иосифа Сталина замечена в соборе Святой Троицы в Тбилиси, сообщил исследователь института Sovlab. Это икона Святой Матроны, а не Сталина, а портреты "великих гонителей церкви" порой изображают на иконах, заявила Патриархия Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии, согласно выводам историков "Лаборатории исследования советского прошлого", наблюдается возрождение культа Сталина, установлено не менее 11 памятников и бюстов, зачастую при поддержке местных властей, функционирует музей Сталина в Гори.

Икона с изображением Иосифа Сталина замечена в соборе Святой Троицы (Цминда Самеба) в Тбилиси. Видео с иконой, на которой изображен Иосиф Сталин, опубликовал на своей странице в Facebook* исследователь Института изучения советского прошлого SovLab Георгий Канделаки. "Икона Иосифа Сталина, инициатора разрушения независимости Грузии, убийцы тысяч священнослужителей и создателя советской тоталитарной системы, в Троицком соборе. Еще один успех российской машины информационной войны", - написал он.

Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе не ответил на вопросы, по чьей инициативе и когда появилась в соборе эта икона, но заявил, что тема не случайно поднята в Рождество, пишут "Новости Грузия". "Уже не первый раз праздник хотят омрачить скандалом, чтобы в сердцах людей, вместо радости посеять ненависть”, - привело его слова агентство.

При этом представитель Партиархии отметил, что в изображении Сталина на иконе нет ничего особенного, так как это икона Святой Матроны, а не Сталина. С его слов, есть прецеденты, когда на иконы попадают "великие гонители церкви", например, Диоклетиан, но это не значит их прославление. Российский след в иконографии с изображением Сталина Джамгаидзе назвал "вопросом второстепенным", говорится в публикации

Для многих жителей Грузии Сталин остается важным символом, однако он лишен серьезного политического содержания. Скорее он становится объектом локального патриотизма и народного поклонения. Портрет Сталина (сына башмачника, как бы "святого покровителя башмачников") висит у каждого обувного мастера рядом с иконой Богоматери. Грузинское общество в большинстве своем не склонно к рефлексии и по-прежнему консервативно, при этом подобные настроения усиливаются. Граждане Грузии избегают дискуссии на болезненные темы, переоценка ценностей дается им с трудом. Как оказалось, отказа от устоявшегося мифа о Сталине как о "великом сыне грузинского народа" так и не произошло, отмечал в 2013 году Фонда Карнеги** в своем докладе по результатам опроса об отношении к Сталину на Кавказе.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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