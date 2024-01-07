Икона с изображением Сталина. Стоп-кадр видео из Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России) Георгия Канделаки от 06.01.24, https://www.facebook.com/gkandelaki/posts/pfbid08qbhoZSmadAFzXw8tLnpVC15CUK519aPYaLaLpxhkVoWEdHmFfa8qntwCyB3YDTql

07 января 2024, 15:45

Патриархия Грузии назвала допустимым изображение Сталина на иконе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Икона с изображением Иосифа Сталина замечена в соборе Святой Троицы в Тбилиси, сообщил исследователь института Sovlab. Это икона Святой Матроны, а не Сталина, а портреты "великих гонителей церкви" порой изображают на иконах, заявила Патриархия Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии, согласно выводам историков "Лаборатории исследования советского прошлого", наблюдается возрождение культа Сталина, установлено не менее 11 памятников и бюстов, зачастую при поддержке местных властей, функционирует музей Сталина в Гори.

Икона с изображением Иосифа Сталина замечена в соборе Святой Троицы (Цминда Самеба) в Тбилиси.  Видео с иконой, на которой изображен Иосиф Сталин, опубликовал на своей странице в Facebook*  исследователь Института изучения советского прошлого SovLab Георгий Канделаки.  "Икона Иосифа Сталина, инициатора разрушения независимости Грузии, убийцы тысяч священнослужителей и создателя советской тоталитарной системы, в Троицком соборе. Еще один успех российской машины информационной войны", - написал он. 

Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе не ответил на вопросы, по чьей инициативе и когда появилась в соборе эта икона, но заявил, что тема не случайно поднята в Рождество, пишут "Новости Грузия". "Уже не первый раз праздник хотят омрачить скандалом, чтобы в сердцах людей, вместо радости посеять ненависть”, - привело его слова агентство.

При этом представитель Партиархии отметил, что в изображении Сталина на иконе нет ничего особенного, так как это икона Святой Матроны, а не Сталина. С его слов, есть прецеденты, когда на иконы попадают "великие гонители церкви", например, Диоклетиан, но это не значит их прославление. Российский след в иконографии с изображением Сталина Джамгаидзе назвал "вопросом второстепенным", говорится в публикации

Для многих жителей Грузии Сталин остается важным символом, однако он лишен серьезного политического содержания. Скорее он становится объектом локального патриотизма и народного поклонения. Портрет Сталина (сына башмачника, как бы "святого покровителя башмачников") висит у каждого обувного мастера рядом с иконой Богоматери. Грузинское общество в большинстве своем не склонно к рефлексии и по-прежнему консервативно, при этом подобные настроения усиливаются. Граждане Грузии избегают дискуссии на болезненные темы, переоценка ценностей дается им с трудом. Как оказалось, отказа от устоявшегося мифа о Сталине как о "великом сыне грузинского народа" так и не произошло, отмечал в 2013 году Фонда Карнеги** в своем докладе по результатам опроса об отношении к Сталину на Кавказе.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** внесен в реестр иноагентов.

Примечание:

"Участники акции в Тбилиси почтили память жертв сталинских репрессий", "Сайт о жертвах сталинских репрессий презентован в Грузии", "Участники акции "Возвращение имен" вспомнили жертв сталинских репрессий".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 января 2024, 14:47

07 января 2024, 14:04

07 января 2024, 13:24

  • Непогода нанесла ущерб жителям Грузии

    В Хулойском муниципалитете Аджарии обильные осадки привели к авариям на линиях электропередачи, из-за чего без света осталось несколько местных сел. В Ванском муниципалитете на Западе Грузии осадки привели к подтоплениям жилых домов. В стране на некоторых трассах введены ограничения на движение транспорта.

07 января 2024, 12:26

07 января 2024, 11:27

  • 1 Правозащитники указали на усиление преследования критиков властей Чечни

    Власти Чечни непрерывно преследуют своих критиков и в попытке окончательно их подавить используют такие методы, как давление на родственников. При этом недавний случай, когда силовики пригрозили расправой родственникам двух человек, потребовав добиться прекращения критики в адрес властей Чечни, это не новая кампания по преследованию оппонентов, а усиление прежней, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи