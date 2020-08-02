Историки разъяснили особое отношение к Сталину в Грузии

02 августа 2020, 19:40

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Иосифом Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля около 20 человек приняли участие в акции памяти жертв репрессий у дома в Тбилиси, где в советское время находился НКВД. Участниками траурной церемонии стали потомки репрессированных, которые рассказали о том, как их коснулась тема сталинского террора.

В 2010 году памятник Сталину, установленный на его родине в Гори, был демонтирован. 21 декабря 2017 года, в день 138-летия со дня рождения Сталина, на центральной площади Гори был установлен его бюст, но грузинские коммунисты продолжают добиваться восстановления демонтированного памятника.

Советская пропаганда избегала напоминаний о репрессиях 1930-х годов

Жители Грузии, далекие от истории вопроса, считают репрессии 1930-х годов в большей степени бериевскими, а не сталинскими, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" историк, основатель Лаборатории исследования советского прошлого ("Совлаб") Давид Джишкариани.

"Концепция грузинского нарратива сталинских репрессий, сформулированная в 1954 году, не изменилась. Грузия была одной из первых республик СССР, где стали говорить о репрессиях без Сталина. В среде людей, кто мало изучал вопрос репрессий, не интересовался им, не читал литературу, репрессии считаются больше бериевскими, чем сталинскими. В Грузии некоторое время был популярен тезис, что Сталин ничего не знал о репрессиях", - рассказал Джишкариани.

По его словам, элементы пропаганды в этом не усматриваются. "Недавно один предприниматель открыл у себя во дворе памятник Сталину, в соцсетях это вызвало недоумение – почему поставлен монумент человеку, который репрессировал несколько тысяч грузин? Так что пропаганды нет, у Грузии другие заботы", - сказал Джишкариани.

В Грузии, отметил историк, сложилось особое отношение к Сталину. "Это связано с этническим происхождением вождя и имперским отношением – колониальная нация всегда гордится тем, что основной колонизатор – грузин. Концепция следующая: "Вы, русские, колонизировали нас, но зато наш грузин колонизировал вас"", - сказал он.

Советская пропаганда замалчивала происходившее в стране как во время войны, так и после нее, указал историк и археолог Георгий Рамазашвили. "Например, применительно ко Второй мировой войне мемуары проходили через достаточно серьёзную цензуру, максимально выхолащивавшую содержание. В 2005 году в журнале "Вопросы литературы" была опубликована моя статья, в которой [...] были воспроизведены сетования ветеранов на то, как цензоры вмешивались в содержание их мемуаров", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Рамазашвили.

По его словам, в отношении к исторической науке как политическому инструментарию власти Грузии постоянны "вне зависимости от того, какая партия доминирует". "Достаточно сказать, что при Саакашвили, несмотря на всю антикоммунистическую риторику, закон о люстрации так и не был принят, а при Иванишвили предпочитают вообще обходить стороной те сюжеты, которые могут быть интерпретированы как наводящие на проведение исторических параллелей с современностью. В обоих случаях речь идёт о стремлении так или иначе регулировать рынок исторических тем, которые могут стать частью мейнстрима", - сказал историк.

Для советской пропаганды темы репрессий не существовало, и только во время перестройки ситуация начала меняться, напомнил научный сотрудник Южного научного центра РАН Амиран Урушадзе. "Публиковались документы, выходили сборники под говорящими названиями: "Историки спорят", "Белые пятна истории" и тому подобное. Преемственности не вижу. Есть отдельные высказывания должностных лиц, но в целом факт и ужас репрессий признается, устанавливаются памятники, в том числе масштабные, как "Стена скорби" в Москве. Там же работает Музей ГУЛАГа", - рассказал Урушадзе корреспонденту "Кавказского узла".

У многих в Грузии Сталин до сих пор пользуется уважением

Сам Сталин все еще популярен в Грузии и для части населения он - уважаемая историческая фигура, подчеркнул ученый. "Вот грузин Сталин всей Россией правил" - примерно так можно сформулировать такие настроения", - пояснил он.

Однако, по его словам, тема репрессий вполне может вызвать негодование и даже агрессию, указал историк. "Несколько лет назад группа немецких ученых провела масштабную работу по сбору исторических свидетельств о Большом терроре в Грузии. Вышли два тома под названием "Большевистский порядок в Грузии". Ученые пришли к некоторым новаторским выводам, в том числе заявили о проблеме национальной (этнической) избирательности репрессий в Грузинской ССР. В работе было показано, что террор использовался грузинским руководством для подрыва этнокультурного потенциала абхазов и осетин. В Грузии эта публикация вызвала резкую критику, немцев обвиняли едва ли не в предательстве. Этот конфликт показывает, что тема репрессий может быть острой и для грузинского общества. Хотя ее трудно назвать центральной для современной грузинской общественно-политической повестки", - рассказал Урушадзе.

Термин «сталинские репрессии» не был популярен в Грузии ни во времена СССР, ни в постсоветское время, и современными СМИ он также не употребляется, обратил внимание историк, представитель неправительственной организации "Совлаб" Ираклий Хвадагиани.

"Однако он был широко распространен в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Тогда начался процесс разрушения официальной идеологии, режима, разрушались памятники, впрочем, к Сталину массово не прикасались. Этим Грузия отличалась от всего другого постсоветского пространства. Масштаб таких явлений, как отмена цензуры, отмена запрета на выпуск мемуаров, издание показаний свидетелей репрессий не был настолько широк, как в остальном бывшем Союзе. А с 1991 года начинаются трудности, этнические войны, проблемы с экономикой. Все это не способствовало осмыслению сталинизма. Реконструкция советской элиты при Шеварднадзе также никак не способствовала развитию процессов реабилитации жертв репрессий", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Хвадагиани.

По его словам, для среднестатистического гражданина главная цель советского террора - это элита и творческая интеллигенция. "Особенно беспощадный масштабный террор запомнился чисткой госучреждений и общественных институтов. Актёры, художники стали жертвами террора. Но это верно лишь для масс: когда сравниваешь процентное соотношениям жертв, то на самом деле элита - это всего лишь единицы на фоне тысяч других жертв. Реальное лицо террора, то есть 60 процентов, - это крестьяне. В задачи большого террора входило уничтожение именно части крестьянства, которая называлась кулаками. Ещё один большой процент – внутренняя очистка советского аппарата партии под разными поводами, а также армии", - сказал Хвадагиани.

Культ Сталина, по его мнению, до сих пор присутствует у грузин. "Не хватает силы и времени для пересмотра. Среди грузин распространен комплекс малой нации. Есть личность, историческая фигура, которая всемирно известна; исходя из того, что Сталин является одним из победителей в войне, он очень узнаваемая фигура для земного шара, несмотря на то, что он натворил. У обывателя комплекс, что «нас никто не знает», но тут появляется Сталин. Когда речь заходит о культе Сталина, то поколения, которые не видели реалий сталинизма, говорят о вожде как о человеке, который выиграл войну, о символе. О его репрессиях речь не идёт, памяти о них нет», - сказал Хвадагиани.

Многие в Грузии одобрительно относятся к Сталину из-за того, что он был их земляком, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель Грузии Давид Бериташвили, родившийся в 1944 году. "Это местечковое восприятие. Многие просто гордятся, что грузин стал мировой знаменитостью", - сказал он.

Потомок репрессированных счел недостаточным внимание общества к теме репрессий

Согласен Давид Бериташвили и с тем, что сегодня в Грузии очень мало внимания уделяется периоду репрессий в Советском Союзе. "Сегодня очень много громких событий - то молодого человека убили, то девушку нашли умершей при загадочных обстоятельствах. Отовсюду идут эти бесконечные новости, где уж тут найти время для спокойного разговора о сталинской эпохе. Но все равно нужно находить возможность, чтобы осмысливать тот период", - сказал Бериташвили.

Он пояснил, что во времена Сталина его семью не обошли репрессии. Отца Давида, писателя и драматурга Резо Эбралидзе, арестовали в 1948 году. "Свой ГУЛАГ он отрабатывал на одной из строек социализма – в Сталинградской степи копал Волго-Донский канал, вплоть до ХХ партсъезда, который его освободил и реабилитировал. Деда, известного физиолога Ивана Соломоновича Бериташвили, вскоре после лысенковской чистки в генетике обвинили в идеализме и "антипавловщине" в физиологической науке и выгнали из института, который он сам и создал. Его брата, Евсея Соломоновича, инженера, получившего образование на Западе, и построившего крупнейший консервный завод в Гори, обвинили в 1937 году в том, что из вредительских соображений он подсыпал в банки с консервами, выпускаемыми его заводом, битое стекло, чтобы калечить советских трудящихся", - рассказал Давид Бериташвили.

По его словам, отец, окончивший с отличием филологический факультет ТГУ и в совершенстве владевший немецким языком, был направлен на работу ГОКС (Государственное общество по культурным связям с заграницей). В основном в СССР приезжали коммунистические делегации из разных стран, но роковым для Резо Эбралидзе оказался визит в 1948 году представителей швейцарской Партии труда. Эбралидзе отработал всю спущенную сверху повестку для этой делегации: посещение балета, оперы, двух древних монастырей и поездки в регионы. А через несколько месяцев его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Швейцарии.

В 1957 году Резо Эбралидзе вернулся домой, но до того Давида взял на воспитание его дед по материнской линии - академик Иван Соломонович Бериташвили, чтобы уберечь ребенка от преследований в связи с арестом отца. Он также дал внуку свою фамилию.

"И вот прошла пара лет, и сначала произошел лысенковский погром советской генетики, которая занимала самые передовые позиции в мировой науке. Мировые научные авторитеты - Вавилов, Четвериков, Серебряков, Шмальгаузен - были объявлены лже-учеными и изгнаны из науки, а Вавилова замучили до смерти в тюрьме. После этого ЦК решил "навести порядок" и в физиологии. Была созвана так называемая павловская сессия, и хотя мой дед пользовался безусловным уважением нобелианта Павлова, ушедшего из жизни в середине 1930-х, - трех крупнейших физиологов, академиков Ивана Соломоновича Бериташвили, Леона Абгаровича Орбели и Петра Кузьмича Анохина объявили идеалистами и "антипавловцами". И я помню, когда мне было 6 или 7 лет, что у моих бабушки и дедушки был собран фанерный чемоданчик, там были приготовлены теплые вещи для дедушки на случай ареста. Так что я "из Эбралидзевского огня попал в Бериташвилевское полымя", - сказал Давид Бериташвили.

При этом, по его словам, на стыке 1940-50-х годов власти Грузии не проявляли излишнего усердия в выполнении репрессивных указаний ЦК КПСС. "Например, им дали указание наказать Бериташвили. Они и наказали его - уволили из созданного им Института физиологии, но оставили на работе в качестве завкафедрой физиологии в университете – просто ничего не доложили Москве о втором месте работы. С институтом поступили тоже лояльно - разрешили его сотрудникам бывать в доме у Ивана Соломоновича, обсуждать эксперименты и планировать работу. То есть, позволили сохранить связь с наукой", - рассказал Давид Бериташвили.

По словам Бериташвили, его отец вернулся, когда Давиду было 13 лет. "В том, что я не забыл отца, большую роль сыграли дедушка и бабушка по отцовской линии, Симон и Тамара Эбралидзе, которые часто со мной встречались и водили меня гулять. Так что когда отец вернулся, я узнал и обнял его", - рассказал Давид Бериташвили.

Лаврентий Берия, по мнению Бериташвили, в Грузии вел себя "как обычный преданный партии функционер и оставил за собой кровавый след". Когда арестовали старшего брата деда, Евсея Соломоновича, Иван Бериташвили сумел попасть на прием к Берии.

"Тот сочувственно кивал головой и говорил, что обязательно разберется с этим делом. Но после того, как дед получил на руки документы по реабилитации Евсея, выяснилось, что к моменту разговора с Берией, брат Евсей был уже две недели, как расстрелян", - сказал Давид Бериташвили.

Жители Грузии разошлись в оценке деятельности Сталина

Журналист и пенсионер из Тбилиси Омар Чихладзе признался, что в целом Сталин вызывает у него положительные эмоции. "Конечно, он мерзавец, но он умный мерзавец. Как ни говори, но он создал большое государство. Если говорить о репрессиях, то строительство каких больших государств обходилось без репрессий?" - сказал Омар Чихладзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его убеждению, Сталин не может восприниматься как грузинский политик. "Ни в коем случае! Он и воспринимал себя как российский, имперский деятель, и являлся таковым. Грузия для него была всего лишь провинцией. Поэтому можно сказать, для Грузии он ничего не сделал. Большая роль в высоком уровне жизни здесь (в Грузии) принадлежит Берии. Он умудрился сохранить здесь сельское хозяйство, не загнав всех в колхозы - оставил крестьянам возможность вести свое хозяйство", - рассказал журналист.

Тем не менее, нельзя забывать, что Берия уничтожил многих представителей интеллигенции - Михеила Джавахишвили, Деметре Шеварднадзе, Сандро Ахметели, сказал Чихладзе. "Так что, несмотря на свои прогрессивные устремления, Берия оставил кровавый след в истории Грузии", - резюмировал он.

О симпатиях к Сталину рассказали и два 85-летних жителя Грузии, Нодар и Гурам. "Мой отец был простым крестьянином. Но благодаря советской власти он смог получить образование, стал замнаркома в республике. И у него не было никаких лишних заработков, это были люди, одержимые понятием справедливости. Я получил образование архитектора, успешно работал в советское время", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Нодар.

Во многом Сталин воспринимался положительно потому, что в 1956 году грузинская интеллигенция встала в защиту его памяти, когда Хрущев снес памятник Сталину, поделился воспоминанием Гурам. "Когда ввели войска 9 марта 1956 года, военные расстреливали тех, кто митинговал у памятника Сталину. Неизвестно,сколько людей погибло - никто их не считал. Трупы складывались прямо в Куру. Для нас, конечно, это было проявлением несправедливости, это было воспринято как антигрузинское выступление", сказал Гурам корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Батуми Николай Рухадзе рассказал, что однозначно оценивает Сталина негативно. "Все эти великие стройки и экономические достижения покоятся на костях, строительство заводов ГЭС производились за счет дешевой, можно сказать, рабской рабочей силы. Города снабжались продуктами, а села оставались без еды. И даже вопреки устоявшемуся мнению, что Грузия процветала, я напомню, что и в Грузии были голодные времена, гибли крестьяне от голода. И был период, когда и грузинских крестьян ссылали на каторгу за "воровство колосков" с колхозного поля", - сказал Николай Рухадзе корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Рухадзе, одобряют деятельность Сталина лишь те, кто не застал те времена. "Я сам родился в 1958 году, и я застал то время, когда было еще "наследие" Сталина - многие знакомые отца возвращались из ссылок... Я помню инвалидов войны, которые без ног на тележках просили милостыню на вокзалах. Это они выиграли войну, а Сталин их вышвырнул из жизни", - сказал Рухадзе.

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