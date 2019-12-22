Грузинские коммунисты потребовали вернуть памятник Сталину в Гори

22 декабря 2019, 14:11

Члены Компартии Грузии и их сторонники в день рождения Сталина провели на его родине в Гори митинг с требованием восстановить демонтированный девять лет назад памятник советскому вождю.

Как писал "Кавказский узел", В 2010 году памятник Сталину, установленный на его родине в Гори, был демонтирован. Горожане организовали сбор подписей за восстановление монумента, а в 2014 году провели серию акций протеста, требуя вернуть памятник. Однако 2 октября 2015 года городское собрание Гори отклонило эту инициативу. 21 декабря 2017 года, в день 138-летия со дня рождения Сталина, на центральной площади Гори был установлен его бюст.

21 декабря исполнилось 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина, в связи с чем коммунисты в Волгограде установили ему памятник. Открытие памятника прошло на фоне одиночных пикетов, участницы которых напомнили о сталинских репрессиях. Протест активисток вызвал недовольство местного комитета КПРФ.

Члены Коммунистической партии Грузии и их сторонники собрались 21 декабря во дворе дома-музея Иосифа Сталина в Гори. Они провели шествие к центральной площади с красными флагами и фотографиями Сталина.

Позднее собравшиеся провели митинг, на котором потребовали от властей Грузии восстановить памятник Сталину, стоявший в центре Гори до 2010 года, сообщило в тот же день "Эхо Кавказа".

На митинге также было объявлено, что Компартия Грузии планирует начать сбор подписей в поддержку инициативы возвращения памятника Сталину, уточнило "Новости-Грузия".

С именем Сталина связывают промышленные достижения СССР и победу в Великой Отечественной войне, но массовые репрессии недопустимы, рассказали 20 декабря опрошенные «Кавказскими узлом» жители Волгограда.

Напомним, что в нескольких регионах России в последние несколько лет были установлены памятники Сталину. Так, третий за четыре года памятник Иосифу Сталину в мае 2019 года установили на Ставрополье. Местные жители встретили его появление с энтузиазмом. Государство декларирует двойственное отношение к личности Сталина и снисходительно относится к попыткам его возвеличивания, констатировал председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

О наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе Великой Отечественной войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенной в разделе "Справочник".