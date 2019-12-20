Участники открытия памятника Сталину в Волгограде осудили политические репрессии

20 декабря 2019, 19:45

С именем Сталина связывают промышленные достижения СССР и победу в Великой Отечественной войне, но массовые репрессии недопустимы, завили опрошенные «Кавказскими узлом» жители Волгограда, где сегодня установили памятник советскому вождю. Коммунисты, ставшие инициаторами установки памятника, назвали сталинские методы борьбы с инакомыслящими неприемлемыми в современных условиях, а организация жертв репрессий раскритиковала попытку увековечить Сталина.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина, в связи с чем волгоградские коммунисты решили установить ему памятник. Многие пользователи Facebook раскритиковали идею. Сегодня три жительницы Волгограда провели одиночные пикеты, напомнив организаторам открытия памятника Сталину о сталинских репрессиях. Протест активисток вызвал недовольство местного комитета КПРФ.

16 апреля 2019 года "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Как указывают социологи, это рекорд за все 18 лет проведения исследования. Помимо прочего, почти половина респондентов готова оправдать репрессии сталинской эпохи. Жители Северного Кавказа на фоне произвола чиновников и силовиков находят в методах правления Сталина все больше позитивных черт, указали в 2016 году "Кавказскому узлу" политологи Ринат Мухаметов и Руслан Курбанов.

Памятник Сталину открыли сегодня в Волгограде рядом с обкомом КПРФ. На открытие памятника пришли порядка 60 человек разных возрастов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Памятники Сталину в некоторых районах Волгоградской области сохранились, во многом благодаря нашим коммунистам, которые берегли бюсты. Этот бюст – из Ольховского района, из пионерского лагеря имени Саши Филиппова. Именно там его сохранили, несмотря на то, что время его сильно повредило. Затем его привезли в Волгоград, хранили в неподобающих условиях. Долго искали специалистов, которые должны были его отреставрировать. Кропотливую работу по восстановлению вели 5 месяцев с помощью московских специалистов. Сомнений не было, что именно здесь этому памятнику место, как пример положительного отношения к памятникам нашей истории, пример для молодежи и будущих поколений», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» лидер Сталинградского обкома КПРФ Тамара Головачева.

Пришедшие на открытие памятника жители города высказали разные точки зрения по поводу установки монумента и роли Сталина в истории. «Как историк я могу сказать, что к каждому историческому периоду нужно подходить объективно. Российская история никогда не была однозначной, советская история имеет и героические, и трагические события. Это относится и к периоду, когда у руля стоял Сталин. Если мы будем относиться к Сталину объективно, то увидим и его ошибки, и его достижения. Для меня как для человека, который родился и живет в Волгограде, имя Сталина – еще и имя нашего города, имя Сталинградской битвы. Несмотря на попытки общественных и политических деятелей бросить ком грязи в Сталина, соцопросы показывают что он достаточно популярен, причем у людей разных поколений – ветеранов, людей среднего возраста, молодежи. Это большая фигура в истории, это руководитель, с именем которого связано более 30 лет отечественной истории 20 века», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» бывший депутат областной думы, коммунист Михаил Таранцов.

По словам Таранцова, сегодняшние российские власти не должны ориентироваться на сталинские методы, которые применялись в другую историческую эпоху. «Сегодня Путину нужно действовать исключительно по закону. Если он будет действовать даже по сегодняшнему несовершенному российскому закону, нормам Конституции, это будет достаточно, чтобы ситуация в стране изменилась в пользу простых людей. Только ленивый сегодня не говорит, что по закону так, а для приближенных к власти – эдак, им многое прощается. Не надо жестких методов, действуйте по закону, и тогда жесткость не понадобится ни Путину, ни другим нашим руководителям», - заключил он.

В последние несколько лет памятники Сталину появляются в разных регионах России. Так, третий за четыре года памятник Иосифу Сталину в мае 2019 года установили на Ставрополье, местные жители встретили его появление с энтузиазмом. Государство декларирует двойственное отношение к личности Сталина и снисходительно относится к попыткам его возвеличивания, констатировал правозащитник Олег Орлов.

Депутат гордумы, коммунист Илья Кравченко считает установку памятника Сталину в Волгограде уместной. «Его упор на промышленность сделал из уездного Царицына развивающийся промышленный центр, упор на промышленность обеспечил, что Сталинград смог защитить сам себя. Именно танки, выпускающиеся на нашем заводе, и отбили его. Поэтому хотя бы один бюст Сталина должен быть в городе. Было бы неплохо, если бы Путин так же жестко боролся за возрождение промышленного производства, а также за обеспечение обычных простых людей материальными благами, так же жестко проводил политику подлинного величия нашей страны, нашего народа, величия в делах. Вместо заботы о населении у нас фактически нищета. Вместо восстановления производства у нас закупка западного оборудования», - заявил он.

По словам Кравченко, сегодня попытки претворять в жизнь сталинские методы борьбы с оппозицией не могут быть оправданными. «Сейчас война не назревает, проблема выживания не стоит, жесткие меры абсолютно неоправданны. У Путина другая ситуация как в технологическом, так и в ситуационном плане, нынешние репрессии против оппозиции и простых людей совершенно неоправданны, и они не могут быть оправданы тем, что были репрессии раньше», - сказал он.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о десяти наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны. Перед войной были репрессированы квалифицированные военачальники, отмечается в материале.

Прохожие, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", отнеслись к увековечению советского вождя одобрительно. Молодая девушка, не пожелавшая представиться, безоговорочно поддержала открытие памятника Сталину. «При Сталине и цены к праздникам понижались, и войну он выстоял. Конечно, правильно, что поставили памятник», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Женщина средних лет, представившаяся Валентиной, заявила, что «не против» открытия памятника Сталину. «Я росла в ельцинско-горбачевские времена, и вспомнить мне нечего, а про Сталина хотя бы мои мама и бабушка вспоминают добрым словом», - сообщила она.

Прохожий Виталий Лазунов заявил, что "при Сталине наша страна была второй в мире". «Я не шел специально на открытие, а просто мимо проходил. Это человек, который создал нашу страну. При нем она была сильной, а сейчас Россия - одна из отсталых. Почему же нельзя открыть памятник Сталину?» - сказал он.

Активисты напомнили о массовых репрессиях при Сталине

Активист Владимир Васильченко после открытия памятника подошел к нему с плакатом: «Не забудем Сталина». «Я не за памятник, пусть делают что хотят. У меня в лагере погиб дед, и когда он погиб, из лагеря отпустили моего 19-летнего отца, благодаря чему я жив. В 1937 году без вести пропал мой дядя. Сталин был выдающейся личностью, но его ошибок нельзя повторять нашей власти», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Многие пожилые люди во время пикета 19 декабря осуждающе высказывались о Сталине, сообщила участница акции Ольга Карпухнова. «Он, безграмотный человек, завел нас туда, где мы сейчас находимся. Почему во время Сталинградской битвы детей оставили под бомбами? Он издевался и унижал свой народ, расстреливал его и топтал», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла». Сталинские методы борьбы с инакомыслием применяются в современной России, считает еще одна участница пикета Галина Тихенко. «Сажают, арестовывают невиновных людей, сочиняют липовые дела, дают жесткие сроки по 20 лет, каких не давали даже в Советском Союзе. И страх нагнетается, люди боятся слово сказать. Опять обсуждают все на кухнях. Критиковать власть нельзя, приняли такой закон», - отметила оппозиционерка.

Студентка Александра Павлова назвала открытие памятника Сталину «шабашем на костях». «Про Сталина говорят в двух ракурсах – он победил в войне, при нем было стабильно жить и он устроил ужасные репрессии, в результате которых погибли миллионы невиновных. Так вот для меня второй аспект гораздо важнее, чем первый. Не думаю, что можно сравнивать ценность человеческой жизни и сытость», - подчеркнула девушка.

Пенсионерка Анна Федоровна не поддержала открытие памятника. «Я думаю, памятник новым поколениям он ни о чем не скажет. Чтобы рассказать о Сталине, надо рассказывать прежде всего про репрессии, а разве можно ставить памятник репрессиям?» - сказала она.

Жительница Волгограда Вероника, живущая рядом с обкомом, тоже не видит смысла в памятнике Сталину. «Роль Сталина как исторической личности, конечно, нельзя отрицать, но я не думаю, что нужны памятники. Какой в них смысл? Хотя кое-что из сталинских методов я бы перенесла бы в нашу жизнь, это репрессии к коррупционерам, но все равно все это должен решать суд», - заявила женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Председатель волжского отделения партии "Яблоко" Александр Ефимов убежден, что «памятник Сталину не уместен ни в городе, ни в селе на территории нашей страны, ни на территории земного шара». «Это памятник палачу, на руках которого миллионы человеческих загубленных судеб, десятки миллионов нерожденных россиян и советских граждан. Это человек, который допустил величайшую катастрофу прошло столетия - гражданскую войну, равновеликую катастрофу - вторую мировую войну, которую он начал совместно с Гитлером. Вопреки его бездарному руководству советский народ победил-таки в этой войне, но понес огромные потери. Там нет никаких достижений», - заявил политик корреспонденту «Кавказского узла».

Ефимов отметил, что его семью затронули сталинские репрессии. «Сталин проводил не просто чистки, а тотальные репрессии, которые касались и невиновных, крайне редко – виновных. Из осужденных в то время было немного уголовников, остальные были либо расстреляны, либо лишены гражданских прав, отправлены в лагеря на основании доносов, оговоров. Миллионы жертв стали виновными», - добавил он.

9,5 тысяч жителей Волгоградской области имеют статус жертв репрессий

В Правозащитном центре «Мемориал» затруднились сообщить количество репрессированных жителей Волгоградской области. «Такой статистики по регионам у нас нет», - сказали представители «Мемориала» корреспонденту "Кавказского узла".

По данным волгоградской областной организации «Объединение жертв незаконных политических репрессий», 9,5 тысяч жителей региона, в том числе 2,5 тысячи жителей Сталинграда, были репрессированы. Председатель организации Нина Смолина выступает против установки памятника Сталину.

«Ни я, ни мои родители не были репрессированы, но я против установки памятника. Потому что жестоко обвинять людей огульно. В сталинские времена на основании клеветы людей обвиняли незаконно по уголовным статьям. Пострадали многие ученые, и даже прокуроры, сидели ни за что ни про что. Чтобы доказать правоту, у людей не было права обжаловать предвзятые приговоры, люди были бесправными», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

В годы сталинских репрессий людей арестовывали за любое неосторожное слово или поступок, о судьбе многих из них их родные не знают до сих пор. Репрессии в России не должны повториться, заявили 30 октября участники митинга памяти жертв политических репрессий, который прошел в Волгограде.