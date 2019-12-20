Волгоградские активистки выступили против памятника Сталину

20 декабря 2019, 14:01

Три жительницы Волгограда провели сегодня одиночные пикеты, напомнив организаторам открытия памятника Сталину о сталинских репрессиях. Протест активисток вызвал недовольство местного комитета КПРФ.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина, в связи с чем волгоградские коммунисты решили установить ему памятник. Многие пользователи Facebook раскритиковали идею, однако некоторые высказали слова поддержки.

16 апреля "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Как указывают социологи, это рекорд за все 18 лет проведения исследования. Помимо прочего, почти половина респондентов готова оправдать репрессии сталинской эпохи. Жители Северного Кавказа на фоне произвола чиновников и силовиков находят в методах правления Сталина все больше позитивных черт, указали в 2016 году "Кавказскому узлу" политологи Ринат Мухаметов и Руслан Курбанов.

Сегодня три активистки - Галина Тихенко, Ольга Карпухнова и Наталья Дорожнова – провели одиночные пикеты на месте открытия памятника Сталину. Галина Тихенко держала, в частности, плакат с надписью «Гулагу – нет!», а Наталья Дорожнова – плакат с надписью «Сталин – это царь + крепостные. Коммунисты за царизм?». Поддержать пикетчиц пришел также местный активист Владимир Васильченко, передал корреспондент "Кавказского узла".

Пикеты активисток вызвали недовольство представителей Сталинградского обкома КПРФ, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Карпухнова. "Нам сказали, что мы проводим не одиночные пикеты. Какое право имеет Сталинградский обком КПРФ присваивать имя Сталина? У них область, что ли, Сталинградская? Я хотела бы передать коммунистам вопрос от детей Сталинграда, мне его задала женщина, которая была ребенком Сталинграда. Она спросила меня, «почему нас не вывезли из Сталинграда, оставили под бомбами?». Имя Сталина нельзя упоминать в этом месте, потому что он преступник для нашего города", - сказала активистка.

Галина Тихенко «против того, чтобы сталинские методы перешли в XXI век». "Я против сталинских методов правления", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В годы сталинских репрессий людей арестовывали за любое неосторожное слово или поступок, о судьбе многих из них их родные не знают до сих пор. Репрессии в России не должны повториться, заявили 30 октября участники митинга памяти жертв политических репрессий, который прошел в Волгограде.

Пресс-секретарь фракции КПРФ облдумы Ольга Акимцева подтвердила, что организаторы открытия памятника отреагировали на пикеты активистов. "Мы стали готовить памятник к открытию, эти люди встали с плакатами, что «Сталин – ГУЛАГ», «Сталин - убийца». Стали их разгонять, потому что это митинг, сказали, что позовем полицию, они отошли. Полицию мы пока не вызвали, пока мирно урегулируем", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Акимцева.

После открытия памятника, когда все разошлись, активистов Тихенко и Васильченко опросили полицейские. "Сначала они подошли к Васильченко, спросили имя-отчество, место жительства и телефон, он спросил: «Зачем и кому это надо?», полицейские сказали, что подошли по жалобе граждан. Васильченко сказал им свои данные. Потом они подошли ко мне и спросили то же самое. Я спросила: «Заявление граждан и опрос будут иметь дальнейшие последствия?». Полицейский сказал, что нет, опрос устный и последствий не будет", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко.

На "Кавказском узле" опубликована справка "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.