Идея установить памятник Сталину в Волгограде вызвала споры в Facebook

19 декабря 2019, 04:32

Коммунисты Волгограда анонсировали установку 21 декабря памятника Иосифу Сталину. Многие пользователи Facebook раскритиковали идею, однако некоторые высказали слова поддержки.

Председатель районного отделения общественного движения за социальную справедливость Владимир Олейников провел 18 декабря пикет на аллее Героев в Дубовке. Около часа он стоял с плакатом: "21 декабря 2019 года. Исполняется 140 лет со дня рождения И.В Сталина! Выдающегося руководителя социалистического государства – СССР, организатора победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. против фашистской Германии и всей буржуазной Европы".

"21 декабря исполняется 140 лет со дня рождения нашего выдающегося Иосифа Виссарионовича Сталина. Это уникальный человек в истории не только нашей страны, но и всего человечества. Он главный организатор Великой победы нашего народа в войне 1941-1945 годов", - сказал Владимир Олейников корреспонденту "Кавказского узла".

Он также высказал мнение, что у жителей России "нет будущего без возрождения СССР".

По его словам, прохожие высказывали различные мнения по поводу пикета. "Но про репрессии никто не говорил", - отметил он, добавив, что люди старшего поколения характеризовали Сталина как "хорошего руководителя, при котором был порядок".

Полиция пикетом не заинтересовалась, отметил Олейников.

21 декабря в Волгограде планируется открыть памятник Иосифу Сталину, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы сталинградского обкома Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Памятник планируется установить рядом со зданием обкома.

Установку памятника Сталину прокомментировал на своей странице в соцсети Facebook бывший кандидат в губернаторы Волгоградской области, член местного отделения "Яблока" Дмитрий Любитенко.

"В музее истории Гулага в Москве есть зал, посвященный детям, ставшим узниками лагерей. Когда я вошел в него впервые и огляделся по сторонам, у меня начали неметь ноги. Даже расстрельные списки, на которых можно воочию увидеть автографы Сталина и других членов политбюро, в этом же музее не производят такого глубокого и гнетущего впечатления, как этот зал и его экспонаты. Свидетельствами преступного режима, который долгие годы терзал и держал в страхе наш народ, наполнена наша общая история и история множества семей в России. Когда я недавно узнал о том, что в центре Волгограда планируется открыть новый памятник Сталину, я сперва подумал, что это несерьезно. Никто не даст это сделать в наши дни. Однако сегодня (16 декабря) я снова прочитал публикацию в средствах массовой информации, подтверждающую реальность всех этих планов. Со стороны администрации области и города до сих пор не последовало ни одного официального опровержения в части согласования установки нового монумента. Некоторым политикам в нашей стране очень хочется снова возвеличить тирана, который уподоблял человеческие жизни и судьбы статистическим единицам", - написал, в частности, он.

Открытие памятника Сталину в Волгограде он назвал "крайне недальновидным шагом, актом, оскорбляющим память миллионов наших соотечественников, пострадавших от сталинских репрессий".

По данным на 05.00 мск сегодня, 19 декабря, публикация Любитенко набрала 44 отметки "Нравится", четыре отметки "Сочувствую" и одну отметку "Супер", а также 60 комментариев.

Пользователи Facebook высказали различные мнения относительно установки памятника Сталину.

"Если коммунисты связывают его (Сталина) с победой, то какой ценой она досталась? Сталин - глубоко духовно больной человек и тиран", - написала Галина Чернова.

"Жизни людей росчерком пера тысячами отнимал", - написал Роман Рябов.

"Рядом с музеем-панорамой "Сталинградская битва" есть монумент, посвященный памяти жертв репрессий [...] Абсурдно ставить памятник тому, кто возглавлял один из самых кровавых периодов в истории нашей страны", - считает Serg Ostrovsky.

Иного мнения придерживается Михаил Посламовский, который хоть и характеризует Сталина как "спорную фигуру", но при этом отмечает, что "он, бесспорно, заслуживает памятника в нашем городе".

На "Кавказском узле" опубликован материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о десяти наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

"Не забывайте, что потери нашего города равнялась поражению во всей войне. Дальше бы защитникам нашей родины было уже не победить. Немецкие войска получили бы вместе с Волгоградом ключи к каспийской нефти, и их бы уже никто не смог остановить [...] могу добавить, что этого он достиг в первую очередь за счёт своего приказа "Ни шагу назад" [...] Был бы Сталин помягче, разговаривали бы вы сейчас на немецком языке", - написал он.

Александр Рыльников считает, что важен не памятник, а истории, которые рассказывают о Сталине.

"Наполеон во Франции тоже достаточно сомнительную роль играл в истории, но никто не задумывается, почему есть памятники. Сталин - часть нашей истории, как светлых ее сторон, так и не очень. Но важно знать их все, а не делиться на левых и правых", - считает он.

"Каждый памятник Сталину - шаг к мифу о хорошем жестоком тиране и нормализация жестокости на будущее. Надо 10 раз подумать всем", - написала Natasha Bavykina.

"Многие политические фигуры очень спорные [...] Был руководителем государства? Памятнику быть. В том числе, чтобы не забывали жертвы", - отметила Марина Гаркуша.

Член местного отделения "Яблока" Наталья Аллабергенова считает, что памятник Сталину можно поставить "только в музеях с комментариями, но никак не по городу".

По мнению Елены Морозовой, власти "должны провести опрос мнения жителей, прежде чем ставить памятник".

"Само желание властей поставить памятник без проведения элементарного опроса жителей города, говорит само за себя! Ничего не изменилось в нашей стране [...] Увековечивание одними тиранами других", - прокомментировала она.

16 апреля 2019 года "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Как указывают социологи, это рекорд за все 18 лет проведения исследования. Помимо прочего, почти половина респондентов готова оправдать репрессии сталинской эпохи. В 2016 году "Левада-центр" тоже фиксировал заметный рост положительного отношения к личности "вождя народов". Жители Северного Кавказа на фоне произвола чиновников и силовиков находят в методах правления Сталина все больше позитивных черт, указали тогда "Кавказскому узлу" политологи Ринат Мухаметов и Руслан Курбанов.

Напомним также, что 8 мая в селе Китаевском Новоселицкого района Ставропольского края был открыт третий за последние четыре года в регионе памятник Иосифу Сталину.