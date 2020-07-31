Жители Тбилиси почтили память жертв советских репрессий

31 июля 2020, 04:10

В Тбилиси около 20 человек приняли участие в акции памяти жертв репрессий у дома, где в советское время находилось НКВД. Участниками траурной церемонии стали потомки репрессированных, которые рассказали о том, как их коснулась тема большого террора.

Вечером 30 июля у дома 22 по улице Ингороквы, в котором в советские годы располагалось НКВД, прошла акция памяти. На собрании были зачитаны имена участников антисоветского восстания, произошедшего с 28 августа по 5 сентября 1924 года под руководством Котэ Абхази, Валентина Джугели, Константина Андроникашвили и Какуцы Чолокашвили, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО "Совлаб" Ираклий Хвадагиани.

По его словам, акция собрала около 20 человек, в основном, это люди в возрасте от 60 до 70 лет, которые являются детьми или внуками жертв репрессий. “День памяти мы постоянно отмечаем 30 июля, поскольку именно в этот день нарком внутренних дел... выпустил письмо о формировании суда так называемых "троек", что дало начало большому террору, когда людей расстреливали без суда и следствия”, - пояснил Хвадагиани.

"Кавказский узел" информировал, что 30 июля 1937 года народный комиссар внутренних дел СССР Николай Ежов подписал приказ № 00447 "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", согласно которому с 5 августа по всему Советскому Союзу начался массовый большой террор. Согласно документу, перед органами государственной безопасности стояла задача "самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ советского государства". Все репрессируемые разбивались на две категории: те, кто подлежал расстрелу и те, кто подлежал заключению в лагеря и тюрьмы на срок до десяти лет. Всем начальникам региональных Управлений НКВД сверху были спущены контрольные цифры по каждой категории - "лимиты": сколько человек в регионе следует выявить и расстрелять, а сколько - отправить в лагерь. Например, в Азербайджане, согласно этим лимитам, НКВД должен был арестовать 5 250 человек, из них 1 500 расстрелять. В Армении к высшей мере наказания следовало приговорить 500 человек, в Грузии - 2000. В ходе операции почти везде было арестовано и расстреляно много больше народу, чем первоначально предполагалось, так как практически в каждый регион время от времени спускали дополнительные лимиты.

В Грузии нет должного внимания со стороны государства к теме репрессий, считает Хвадагиани. "Нет никаких дней памяти на государственном уровне, нет мероприятий, посвященных именно этой дате", - отметил он.

День памяти жертв репрессий не является в Грузии официальной датой, и отдать дань памяти люди приходят в частном порядке, пояснил "Кавказскому узлу" один из участников акции Ираклий Якобашвили, работающий директором архива парламента Грузии.

"Я и мои друзья из организации "Совлаб" приходим сюда уже третий год, чтобы почтить память погибших людей", - сказал он, добавив, что у грузинского народа жива память о советском периоде.

Участники акции отметили, что для них важно иметь возможность собираться и вспоминать о трагическом периоде истории. "Этот день обязательно нужен, чтобы те, кто потерял родственников, понимали - мы не одиноки, и жизни наших дедушек, бабушек не прошли бесследно", - сказала "Кавказскому узлу" участника акции Майя Абашидзе.

Абашидзе отметила, что непосредственно её предки не были репрессированы, но был расстрелян дядя её отца. "Из-за того, что я была из семьи "врага народа", я не могла устроиться на работу даже в 70-е годы", - рассказала она.

По ее словам, никто не понимал, за что был расстрелян её двоюродный дед. "Тогда погибло много Абашидзе - и крестьяне, и аристократы. К ним приходили ночью, ничего не говорили родным, забирали, и потом они оказывались или в ссылке или в расстрельных списках", - добавила Майя Абашидзе.

Пенсионерка, участница акции Манана Тевзадзе рассказала, что её деда, который был председателем тбилисской городской ячейки социал-демократической партии, большевики расстреляли в 1924 году. "После оккупации Грузии в 1924 году ему предлагали уехать за границу, но он категорически отказался, сказав, что не покинет своих друзей, не предаст своего дела", - сказала она "Кавказскому узлу".

По словам Тевзадзе, после расстрела деда ее отец, которому было всего 10 лет, остался с матерью, а в 1942 году он, будучи врачом, просился на фронт, но его не призывали. "Тогда мать пошла с ним в военкомат и спросила, почему к её сыну такое отношение. Услышав ответ, что ему не доверяют, как сыну "врага народа", она швырнула чернильницу в военкома. В итоге Георгия Тевзадзе и его жену отправили на турецкую границу, откуда они вернулись в Тбилиси с боевыми медалями... Я выросла коммунисткой, и только в 1972 году отец рассказал мне историю семьи", - рассказала она.

Другой участник встречи Леван Каландаришвили отметил, что его отец был военным медиком, которого с двумя коллегами обвинили в антисоветском заговоре, в результате двух коллег приговорили к 10 годам, а доктора Каландаришвили расстреляли как организатора.

"Один из его коллег попросился в штрафбат, но попал в плен и содержался в концлагере Майданек. Его освободили части Красной Армии. На счастье этого человека в части был Константин Симонов, он помог этому человеку выжить... А про отца мы узнали, что в 1956 году военно-полевой суд в Тбилиси оправдал его за недостаточностью доказательств. Посмертно", - рассказал Леван Каландаришвили "Кавказскому узлу".

Грузия пострадала от большого террора наряду с другими республиками Советского Союза

Государство не уделяет должного внимания теме репрессий, считает директор музея грузинской литературы Лаша Бакрадзе. "В итоге наше общество не отрефлексировало этот период в своей истории", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его мнению, Грузия сегодня не использует тему репрессий в качестве пропаганды. "Упоминаний о репрессиях в массовых медиа крайне мало. Трудно припомнить какую-то телепередачу на эту тему за последнее время, и со стороны правительства никто не вспоминает о большом терроре", - отметил он.

Репрессии в Грузии проходили точно также, как и по всему Советскому Союзу, указала Мария Шилова, которая работа над проектом "Москва. Топография террора" в обществе "Мемориал".

"Если говорить о периоде большого террора, то точно также как и в других республиках, были разнарядки по количеству репрессированных. Эти директивы спускались сверху. Может быть, только в некоторых деталях - например, антиеврейская кампания, начавшаяся после Второй мировой войны, насколько можно судить, не так затронула Грузию, как Россию или Украину", - пояснила она "Кавказскому узлу".