Полицейские пресекли протесты у дома Перадзе

10 января 2024, 16:21

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Активисты движения "Альт-Инфо" провели митинг у дома Наты Перадзе, опубликовавшей видео с облитой краской иконой, на которой изображен Сталин, и потребовали привлечь Перадзе к ответственности. Они возмутились действиями полиции, пресекшей протест.

Как писал "Кавказский узел", активистка Ната Перадзе, которая опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, пожаловалась на угрозы. К дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо" и потребовали ответа, полиция не позволяет им приблизиться к зданию.

Неизвестные в тбилисском соборе облили краской икону, на которой изображен Иосиф Сталин, видео об этом опубликовала в соцсети активистка Ната Перадзе. Полиция отчиталась о начале расследования по статье о вандализме. При Сталине в Грузии были казнены сотни священнослужителей, заявила Лаборатория изучения советского прошлого SovLab, призвав патриархию вынести икону из собора. Это икона Святой Матроны, а не Сталина, а портреты "великих гонителей церкви" порой изображают на иконах, заявила патриархия Грузии.

на митинге один из сторонников Alt-Info объяснил полицейскому, почему они вышли к дому Наты Перадзе. "Нас ловят всего лишь за административные правонарушения, которые вовсе не подлежат аресту. Пусть изменят тогда ему статью ( за поджог флага Лаше Шарахия грозит до шести лет лишения свободы) Евросоюза. За административные нарушения ловят только нас, а таких как Перадзе — нет", — привело его слова Paper Kartuli

Один из лидеров Alt-Info Зураб Махарадзе возмутился числом сотрудников полиции у дома Перадзе и анонсировал акцию протеста 13 января у здания парламента, следует из видео, опубликованного на странице Alt-Info в Facebook*. "Ната Перадзе защищена таким крупным полицейским кордоном, теперь у нас вопросы к правительству и напрямую к Бидзине Иванишвили и в субботу мы зададим эти вопросы. Теперь от правительства и Бидзины Иванишвили зависит, распространяется закон на Нату Перадзе или нет", - заявил он

После митинга протестующие покинули улицу у дома Перадзе, сообщил telegram-канал Tbilisi Life, который освещает происходящее у дома Перадзе.

Напомним, что активисты грузинской платформы "Альт-Инфо" сожгли флаг Евросоюза, установленный возле мэрии Тбилиси, в поддержку соратника Лаши Шарахии, который ранее сжег флаг ЕС у Мцхетской мэрии и был арестован. Солидарность с ним также выразили несколько священнослужителей Грузинской православной церкви.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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