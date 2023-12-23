Грузинские активисты сожгли флаг Евросоюза в поддержку соратника

23 декабря 2023, 00:49

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Активисты грузинской платформы "Альт-Инфо" сожгли флаг Евросоюза, установленный возле мэрии Тбилиси, в поддержку соратника Лаши Шарахии, который ранее сжег флаг ЕС у Мцхетской мэрии и был арестован. Солидарность с ним также выразили несколько священнослужителей Грузинской православной церкви.

Как писал "Кавказский узел", в марте противники евроинтеграции из партии "Консервативное движение" (платформа "Альт-Инфо") провели акцию протеста в Тбилиси с требованием провести референдум по закону об иноагентах и сожгли флаг Евросоюза.

Грузинская платформа "Альт-Инфо" опубликовала 22 декабря в социальных сетях видео, на котором ее члены Зураб Махарадзе и Ираклий Мартиненко сняли флаг ЕС, установленный возле мэрии Тбилиси, и сожгли его прямо перед зданием.

Примерно через час на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали Зураба Махарадзе и Ираклия Мартиненко, передает "ТВ Формула".

По словам Махарадзе, это акция протеста против задержания активиста Лаши Шарахии за сожжение флага ЕС, установленного около Мцхетской мэрии.

20 декабря силовики задержали Шарахию по обвинению в порче чужого имущества. По словам адвоката задержанного, ему избрана мера пресечения в виде ареста, передает журнал "Табула".

После задержания Шарахии несколько священнослужителей Грузинской православной церкви - иерей Геннадий Гогилашвили, иерей Якоб Мествиришвили и протоиерей Спиридон Цкипуришвили опубликовали видеоролики, в которых выразили солидарность с Шарахией. Они также сожгли перед камерой отпечатанные на листах бумаги флаги Евросоюза, передает "Табула".

В марте журналистка телеканала "Пирвели" подверглась нападению, когда брала комментарий у участника акции против евроинтеграции, которая прошла в Тбилиси. За нападение задержан сельчанин из Западной Грузии, член "Альт-инфо" Мамука Андуладзе, ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Грузии - за незаконное воспрепятствование журналистской деятельности, насилие, а также уничтожение или порчу имущества. Суд в Кутаиси освободил Андуладзе.

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