Икона со Сталиным облита краской в Грузии

09 января 2024, 20:17

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Неизвестные в тбилисском соборе облили краской икону, на которой изображен Иосиф Сталин, полиция отчиталась о начале расследования по статье о вандализме. При Сталине в Грузии были казнены сотни священнослужителей, заявила Лаборатория изучения советского прошлого SovLab, призвав патриархию вынести икону из собора.

Как писал "Кавказский узел", икона с изображением Иосифа Сталина замечена в соборе Святой Троицы в Тбилиси, сообщил исследователь лаборатории SovLab. Это икона Святой Матроны, а не Сталина, а портреты "великих гонителей церкви" порой изображают на иконах, заявила патриархия Грузии.

Cогласно выводам историков "Лаборатории исследования советского прошлого", наблюдается возрождение культа Сталина, установлено не менее 11 памятников и бюстов зачастую при поддержке местных властей, функционирует музей Сталина в Гори.

Неизвестные облили краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, Самеба. Полиция начала расследование по факту вандализма. По Кодексу административных нарушений, это деяние наказывается штрафом от 300 до 500 лари, сообщила сегодня на своем сайте телекомпания "Мтавари архи".

Как следует из короткого видео, которое опубликовала на своей странице в Facebook* активистка Ната Перадзе, на большой иконе, в обрамлении которой находится икона Святой Матроны со Сталиным, несколько пятен синей краски, само изображение Сталина не задето.

На информацию о повреждении иконы обратил внимание комментатор "Кавказского узла" guran. "Грузинская Православная церковь назвала "надуманным" скандал с иконой со Сталиным", - добавил он в комментарии.

Икона, вывешенная в Самеба несколько месяцев назад, описывает житие Матроны Московской (канонизирована как местночтимая святая Московской епархии РПЦ в 1999 году). Один из ее сюжетов рассказывает, как Матрона благословила Сталина на защиту Москвы. Икону в дар Самеба передали лидеры пророссийской партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави, сообщило сегодня издание "Новости Грузии".

Наличие этой иконы со Сталиным в Свято-Троицком соборе - это оскорбление памяти жертв советского российского тоталитаризма, заявила сегодня на своей странице в Facebook* "Лаборатория исследования советского прошлого" SovLab.

"Во время правления Иосифа Сталина в Грузии были казнены сотни священнослужителей, большинство из которых вожди и прихожане Грузинской православной церкви, особенно во время антисоветского восстания 1924 года и затем во время сталинского террора 1937-1938. За время правления Сталина просто за религиозные убеждения казнено около 80 тысяч духовенства и до миллиона граждан", - говорится в сообщении.

Активисты призвали патриархат Грузии "обеспечить вынос иконы из Свято-Троицкого собора". "Мы считаем особенно проблематичным, что депутаты правительства и парламента Грузии, которые должны представлять всех граждан Грузии, стояли без реакции на месте, где была помещена эта икона во время Рождественской литургии. Они обязаны реагировать на показ тоталитарной символики в публичном пространстве, как того требует закон (Хартия свободы). Призываем правительство Грузии действовать в соответствии с законом и выполнять свой долг, обязывающий его не допускать демонстрации советской и нацистской тоталитарной символики в общественных местах", - указано в заявлении.

Законодательство Грузии запрещает использование коммунистической и фашистской символики, их памятников, барельефов, надписей и названий под угрозой штрафа. Кроме того, использование советской символики также вызывало протесты. Так, 9 мая 2018 года социалисты, которые принесли в тбилисский парк портреты Сталина, флаги СССР и георгиевские ленточки, вступили в потасовку с активистом движения "Сила в единстве", который выразил недовольство советской символикой. При этом 9 мая 2023 года парламент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы, использовав фотографию с запрещенной в стране советской символикой. Фото было изменено после того, как оппозиция возмутилась нарушением закона.

Для многих жителей Грузии Сталин остается важным символом, однако он лишен серьезного политического содержания. Скорее, он становится объектом локального патриотизма и народного поклонения. Портрет Сталина (сына башмачника, как бы "святого покровителя башмачников") висит у каждого обувного мастера рядом с иконой Богоматери. Грузинское общество в большинстве своем не склонно к рефлексии и по-прежнему консервативно, при этом подобные настроения усиливаются. Граждане Грузии избегают дискуссии на болезненные темы, переоценка ценностей дается им с трудом. Как оказалось, отказа от устоявшегося мифа о Сталине как о "великом сыне грузинского народа" так и не произошло, отмечал в 2013 году Фонд Карнеги** в своем докладе по результатам опроса об отношении к Сталину на Кавказе.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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