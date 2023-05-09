Поздравление парламента Грузии с Днем Победы возмутило оппозицию

09 мая 2023, 23:59

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Парламент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы, использовав фотографию с запрещенной в стране советской символикой. Фото было изменено после того, как оппозиция возмутилась нарушением закона.

Как писал "Кавказский узел", участники акции "Единой коммунистической партии Грузии", которая прошла в Гори 9 мая 2022 года,несли красное знамя и отказались его убрать по требованию полиции. Силовики задержали троих участников акции, двое из них были оштрафованы, третий получил предупреждение.

В Грузии ветераны Второй мировой войны в преддверии 9 мая получили материальную помощь в размере одной тысячи лари (около 403 долларов США), а семьи погибших – по пять тысяч лари ( около 2 016 долларов), об этом сообщило министерство здравоохранения и соцзащиты.

Представители правительства страны поздравили ветеранов с праздником и возложили венки к мемориалу погибших в "Парке культуры и отдыха ветеранов". "Я хочу поздравить наших ветеранов и отметить роль нашей страны и нашего народа в победе. Это бесценно. В этой войне принимали участие 700 тысяч грузин и больше половины из них погибли", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".

Правительство "должно больше" заботиться о ветеранах, отметил министр обороны Грузии Джумбер Бурчаладзе. "Хочу поздравить всех ветеранов с Победой во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. Мы разделяем эту ответственность, мы должны заботиться о наших героях и должны для них сделать еще больше", - сказал он в эфире телекомпании.

Поздравление ветеранам от парламента Грузии вызвало недовольство оппозиционных депутатов, так как оно было сделано с нарушением закона. В частности, к поздравлению прикрепили фотографию установки флага СССР над Рейхстагом, которая вызвала возмущение оппозиции, так как использование советской символики в стране запрещено законодательно.

"Советская символика запрещена в нашей стране. Парламент в лице большинства (представителей правящей партии "Грузинская мечта") об этом не знает и с использованием этой символики поздравляет народ", - сказала оппозиционный депутат Саломе Самадашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Депутат парламента Георгий Вашадзе потребовал незамедлительно сменить фотографию в поздравлении, указав на нарушение закона. "Это прямое нарушение закона – в Грузии нельзя использовать советскую символику. Я как депутат парламента, требую незамедлительно удалить это фото с сайта парламента", - заявил он в эфире телекомпании.

Фото на сайте парламента было изменено на фотографию мемориала погибшим в войне, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Законодательство Грузии запрещает использование коммунистической и фашистской символики, их памятников, барельефов, надписей и названий под угрозой штрафа. Кроме того, использование советской символики также вызывало протесты. Так, 9 мая 2018 года социалисты, которые принесли в тбилисский парк портреты Сталина, флаги СССР и георгиевские ленточки, вступили в потасовку с активистом движения "Сила в единстве", который выразил недовольство советской символикой.

"Кавказский узел" также писал, что 9 мая в Грузии является государственным праздником. В 2022 году депутаты от оппозиции предлагали перенести дату праздника, так как в Европе День Победы над фашизмом отмечается 8 мая.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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