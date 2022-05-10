Грузинские коммунисты оштрафованы в Гори за советскую символику

10 мая 2022, 04:07

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Участники акции в День победы, которая прошла в Гори, несли красное знамя. Они отказались убрать его по требованию полиции, которая задержала троих участников акции. Двое из них были оштрафованы, третий получил предупреждение.

В Гори сторонники "Единой коммунистической партии Грузии" организовали акцию ко Дню победы.

Участие в акции приняли около 150 человек. Они несли, в частности, знамя Победы. По словам одного из лидеров партии, организатора акции Темура Пипия, сотрудники полиции потребовали убрать флаг, но участники акции отказались, пишут "Новости-Грузия".

После этого полиция задержала троих человек. Темур Пипия и еще один участник акции были оштрафованы, третий задержанный - гражданин России - получил предупреждение. При этом Пипия отметил, что сам флаг в руках он не держал, а был оштрафован как организатор, информирует sova.news.

Пипия также сообщил, что накануне к нему приходили силовики и предупреждали о недопустимости использования коммунистической символики 9 мая.

Напомним, законодательство Грузии запрещает использование коммунистической и фашистской символики, их памятников, барельефов, надписей и названий под угрозой штрафа. Кроме того, использование советской символики также вызывало протесты. Так, 9 мая 2018 года социалисты, которые принесли в тбилисский парк портреты Сталина, флаги СССР и георгиевские ленточки, вступили в потасовку с активистом движения "Сила в единстве", который выразил недовольство советской символикой.

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