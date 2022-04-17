Грузинские депутаты предложили перенести День Победы на 8 мая

17 апреля 2022, 13:12

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В странах Европы День победы над фашизмом отмечается 8 мая, а не 9-го, объяснили оппозиционные депутаты парламента Грузии инициативу перенести дату праздника. Предложение озвучено на фоне запрета коммунистической символики в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая в Грузии является выходным днем и государственным праздником.

Предложение перенести с 9 на 8 мая дату празднования в Грузии Дня победы над фашизмом внесли оппозиционные депутаты Теона Акубардия, Армаз Ахвледиани, Хатуна Самнидзе, Георгий Вашадзе, Тариэл Накаидзе и Паата Манджгаладзе. Они также предлагают объявить 8 мая выходным днем.

Эта инициатива будет представлена на заседании бюро парламента Грузии 18 апреля, сообщает сегодня "Первый канал" грузинского телевидения на своем сайте.

Свое предложение депутаты аргументировали европейским опытом. "По традиции, сложившейся в Советском союзе, Россия и постсоветские страны, включая Грузию, и после распада СССР отмечают День Победы 9 мая. Исключением являются страны Балтии и Украина, где, по примеру Великобритании, США и Европы (Франция, Германия, Чехия и т.д.) эта дата отмечается 8 мая", - цитирует заявление парламентариев телеканал.

Напомним, законодательство Грузии запрещает использование коммунистической и фашистской символики, их памятников, барельефов, надписей и названий под угрозой штрафа. Кроме того, использование советской символики также вызывало протесты. Так, 9 мая 2018 года социалисты, которые принесли в тбилисский парк портреты Сталина, флаги СССР и георгиевские ленточки, вступили в потасовку с активистом движения "Сила в единстве", который выразил недовольство советской символикой.

9 мая 2019 года в Тбилиси прошли шествие "Бессмертный полк" и контракция с антироссийскими лозунгами. Были задержаны пять человек, один получил предупреждение за использование советской символики, а остальные обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Участники контракции также освистали президента Грузии Саломе Зурабишвили, возложившую венок к могиле Неизвестного солдата. Активисты "Бессмертного полка" и участники акции с антироссийскими лозунгами назвали друг друга предателями интересов Грузии. Организатор тбилисского шествия "Бессмертного полка" пояснил "Кавказскому узлу", что акция никак не связана с российскими властями, проводящими одноименное шествие.

Некоторые жители Тбилиси рассказали в 2020 году, что в их семьях День победы является священным праздником, который они стараются отмечать ежегодно.

При этом в Грузии особое отношение к Иосифу Сталину. В 2010 году памятник Сталину, установленный на его родине в Гори, был демонтирован, но 21 декабря 2017 года, в день 138-летия со дня рождения генсека, в Гори был установлен его бюст. Однако грузинские коммунисты продолжают добиваться восстановления демонтированного памятника.

19 февраля жители села Вариани Горийского муниципалитета также установили памятник Сталину. По словам местных жителей, против этого никто не возражал, однако на следующий день неизвестные облили памятник красной краской. Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий, считают репрессии 1930-х годов в большей степени бериевскими, а не сталинскими, и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали в 2020 году историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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