×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:03, 19 февраля 2026

Бывший вице-премьер Грузии покинул страну после допроса

Леван Давиташвили. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После допроса в Антикоррупционном бюро Службы государственной безопасности бывший министр экономики и вице-премьер Леван Давиташвили покинул страну.

Как писал "Кавказский узел",  ранее бывший премьер Грузии Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов.

Леван Давиташвили "на данный момент не находится в стране", сообщили изданию Interpressnews в СГБ. 

17 февраля Леван Давиташвили был вызван в СГБ. Он находился на допросе несколько часов. Cам Давиташвили заявил, что выезд из Грузии связан с деловой поездкой. 

"Обычно мне приходится совершать рабочие визиты. Почти каждую неделю, и сейчас у меня также был запланированный визит", - приводит его слова BM.ge. Бывший министр экономики заявил, что на допросе обсуждались вопросы поставок газа в Европу через Грузию из Азербайджана. 

По информации СГБ, бывший министр был вызван в Антикоррупционное агентство на допрос по конкретному уголовному делу, а "не на встречу, где обсуждались какие-либо вопросы". "Вопросы о возможных рисках касались исключительно газоснабжения Грузии и условий заключённого контракта, а не поставок газа в ЕС", - цитирует СГБ "Грузия-онлайн".

В комментарии для телекомпании "Имеди" СГБ заявила, что при необходимости и с согласия допрошенного лица готова опубликовать протокол допроса, чтобы "исключить любые спекуляции или недостоверную интерпретацию".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мужчина с гранатой. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:56, 19 февраля 2026
Мужчина погиб при задержании в Ростовской области
Ниджат Гулиев. Фото: https://haqqin.az/news/19699
10:06, 19 февраля 2026
ЕСПЧ признал нарушение прав бывшего азербайджанского министра
Хаяли Агаева, Айсель Умудова и Айтадж Тапдыг (cлева направо). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в прогамме Сopilot
09:08, 19 февраля 2026
Арестованные сотрудницы Meydan TV пожаловались на насилие в СИЗО
Асхабали Алибеков. Фото «Татар-информ» https://www.tatar-inform.ru/news/vaxitovskii-sud-kazani-vynes-prigovor-blogeru-s-psevdonimom-dikii-desantnik-5960877
08:10, 19 февраля 2026
Суд назначил административный надзор за Асхабали Алибековым
07:12, 19 февраля 2026
Бачиашвили освобожден из грузинской тюрьмы по процессуальному соглашению
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов. Скриншоты https://www.instagram.com*/p/DIYIdylsdhJ/, https://youtu.be/2CRjKZBFhVY Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова

Верующий во время молитвы. Фото Елены Синеок, Юга.ру Рамадан

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
17:51, 17 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
«Эркин Ёзен»  - поселок для малоимущих или «дворянское гнездо»?
Фото
16:06, 17 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Короля все еще играет свита
Фото
12:08, 16 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Темные ночи. О судебных спорах и неосвещенном микрорайоне.
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Рынок "Беркат" в Грозном. Стоп-кадр видео "Алёнка Краснодар" / YouTube
19 февраля 2026, 04:16
Распоряжения Кадыровых не помешали торговцам поднять цены на продукты в Рамадан

Диана Ципинова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 февраля 2026, 16:47
Пять адвокатов попросили оставить в силе оправдательный приговор Ципиновой

Руфат Сафаров. Фото: https://moderator.az/
18 февраля 2026, 11:59
ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского правозащитника Сафарова

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
17 февраля 2026, 23:57
Протест у парламента Грузии продолжается 447 дней

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше