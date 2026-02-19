Бывший вице-премьер Грузии покинул страну после допроса

После допроса в Антикоррупционном бюро Службы государственной безопасности бывший министр экономики и вице-премьер Леван Давиташвили покинул страну.

Как писал "Кавказский узел", ранее бывший премьер Грузии Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов.

Леван Давиташвили "на данный момент не находится в стране", сообщили изданию Interpressnews в СГБ.

17 февраля Леван Давиташвили был вызван в СГБ. Он находился на допросе несколько часов. Cам Давиташвили заявил, что выезд из Грузии связан с деловой поездкой.

"Обычно мне приходится совершать рабочие визиты. Почти каждую неделю, и сейчас у меня также был запланированный визит", - приводит его слова BM.ge. Бывший министр экономики заявил, что на допросе обсуждались вопросы поставок газа в Европу через Грузию из Азербайджана.

По информации СГБ, бывший министр был вызван в Антикоррупционное агентство на допрос по конкретному уголовному делу, а "не на встречу, где обсуждались какие-либо вопросы". "Вопросы о возможных рисках касались исключительно газоснабжения Грузии и условий заключённого контракта, а не поставок газа в ЕС", - цитирует СГБ "Грузия-онлайн".

В комментарии для телекомпании "Имеди" СГБ заявила, что при необходимости и с согласия допрошенного лица готова опубликовать протокол допроса, чтобы "исключить любые спекуляции или недостоверную интерпретацию".