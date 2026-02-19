Арестованные сотрудницы Meydan TV пожаловались на насилие в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяля Агаева пожаловались на применение против них насилия из-за огласки факта протокола о нарушении ими в зале суда порядка и отказа обвиняемых дать показания.

Как писал "Кавказский узел", на заседании суда 13 февраля в Баку журналисты, обвиняемые по делу Meydan TV, выразили протест против отключения микрофонов и запрета находиться рядом с адвокатами. Силовики составили протокол о нарушении порядка. Журналисты расценили это как сигнал того, что нарушение их прав в зале будет продолжаться.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Находящиеся под арестом журналистки Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяля Агаева пожаловались на применение против них силы в Бакинском СИЗО-1. Это произошло после того, как 17 февраля Айтадж Тапдыг по телефону сообщила о составлении против обвиняемых протокола о нарушениях ими порядка в суде, и отказе их дать показания по данному поводу

По словам Дильрубы Амановой, матери Тапдыг, в камере журналисток был устроена проверка. Получив информацию об этом, Аманова 18 февраля пошла в СИЗО, чтобы увидеться с дочерью.

«Против девушек применили силу. Под предлогом проверки надзиратели стали разбрасывать вещи. При этом двери камеры изнутри закрыли, захлопнув даже маленькое окошко для передачи еды», - рассказала Аманова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, из-за агрессивного поведения сотрудников СИЗО Айтадж Тапдыг стало плохо. 18 февраля Амановой было отказано во встрече с дочерью в СИЗО и телефонном разговоре, несмотря на настойчивые просьбы и обеспокоенность за состояние ее здоровья.

"Судья хочет, чтобы мы отвечали только словами „да“ или „нет“

От имени фигурантов дела Meydan TV распространено обращение в посольства иностранных государств и представительства международных организаций. Арестованные журналисты, призывают дипмиссии, и, в частности, представительство ЕС, а также посольств США, Германии, Великобритании и Франции направлять своих сотрудников для наблюдения за ходом судебного процесса и стать свидетелями необъективности судебного разбирательства.

Это, на их взгляд, необходимо в связи с «отсутствием независимых СМИ и невозможностью визуального освещения процесса, что ограничивают право на защиту».

«Судья нарушает требования статьи 81.2 УПК. Согласно этой статье, она должна обеспечивать справедливое рассмотрение уголовного дела и соблюдать процессуальные требования к поведению лиц, участвующих в судебном заседании. Судья Айтен Алиева хочет, чтобы мы на ее вопросы ограничивались только словами „да“ или „нет“. В то время как закон дает обвиняемым право выражать и обосновывать свое отношение к тому, признают они себя виновными или нет, Айтен Алиева не предоставляет нам такой возможности», - говорится в обращении журналистов, копия которого поступила также корреспонденту «Кавказского узла».

По словам арестованных, судья перебивает даже адвокатов, и репликами „сядь на место!“, „замолчи!“, не позволяя защитникам закончить мысль, а сталкиваясь с протестами, прерывает процесс и покидает зал.

«Алиева нарушает требования статей УПК 91.5.13 (заявлять возражения и ходатайства), 91.5.17 (заявлять о своей виновности или невиновности), 91.5.38 (выражать свое мнение по поводу ходатайств и предложений других участников процесса, а также вопросов, решаемых судом) и 91.5.39 (возражать против незаконных действий другой стороны уголовного процесса)», - далее отмечают арестованные журналисты.

“Мы понимаем, что решения по нашему делу принимает не судья Айтен Алиева, она лишь исполнитель заказа. Поэтому она считает выслушивание нас пустой тратой времени. Однако этот спектакль, поставленный властями, легитимизируется под её председательством... Мы хотим, чтобы суд над арестованными по делу Meydan TV оставался в центре внимания мирового сообщества, и приглашаем все посольства на наши заседания», - говорится в обращении.

важно участие представителей демократических государств

Азербайджанский правозащитник, отслеживающий судебный процесс, заявил об обоснованности протестов арестованных журналистов.

«Обвиняемые пытаются воспользоваться своими элементарными правами на защиту, стремятся выразить свое отношение имевшим место в отношении них нарушениям в ходе следствия, но каждый раз это вызывает раздражение судьи. Судья часто повышает тон, обращается к обвиняемым и адвокатам на ты. На заседании 13 февраля, судья перебивала журналистов, которые выражая отношения к обвинению заявляли, что истинной причиной их ареста стали антикоррупционные расследования на Meydan TV, им отключали микрофоны. Когда очередь дошла до Айсель Умудовой, она предупредила, что если ей отключат микрофон, она продолжит выступление встав на стул, после этого все трое судей Айтен Алиева, Вугар Гулиев и Эльмин Рустамов без всяких объяснений покинули зал», - сказал этот собеседник, не пожелавший публиковать своем имя.

Он поддержал призыв присутствия на процессе иностранных дипломатов. «В условиях, когда в стране не осталось независимых медиа, важно участие представителей демократических государств, имеющих влияние на международные организации. Правда, представители посольств периодически появляются в суде, но было бы наверное полезным их консолидированное присутствие, что стало бы показателем повышенного международного внимания к делу, а не формальностью», - сказал правозащитник.

Напомним, арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал ранее один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".