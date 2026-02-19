Бачиашвили освобожден из грузинской тюрьмы по процессуальному соглашению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший руководитель Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили признал свою вину по всем уголовным делам и возместил причинённый ущерб, заключив процессуальное соглашение о штрафе и условном сроке.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении родителей Георгия Бачиашвили по обвинению в содействии легализации незаконных доходов. Суд также арестовал их банковские счета и активы.

В конце мая 2025 года Служба госбезопасности Грузии отчиталась о задержании на границе бывшего главы фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, осужденного на 11 лет по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов. Адвокаты заявили о политически мотивированном преследовании. 12 августа апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе приговор Бачиашвили.

Бывший руководитель Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили полностью признал свою вину по всем уголовным делам и возместил причинённый ущерб, сообщила 18 февраля прокуратура Грузии. Как отметили в ведомстве, Бачиашвили заключил процессуальное соглашение о штрафе и условном сроке и покинул пенитенциарное учреждение, сообщило издание Interpressnews.

«Подтверждаю, что Георгий на свободе. С ним заключено соглашение о признании вины по всем текущим делам», — заявил адвокат Леван Махарашвили в эфире телеканала «Пирвели». По его словам, «уголовное преследование» родителей Бачиашвили, проживающих за границей, прекращено. «На данный момент нет никаких дел против Георгия Бачиашвили или членов его семьи», — сказал защитник.

По словам Махарашвили, в качестве наказания Бачиашвили приговорен к году лишения свободы условно, из которых 9 месяцев зачтены как отбытые, и только 3 месяца будут отбыты условно. Бачиашвили также предписано выплатить государству 50 000 лари (18,7 тысячи долларов) в качестве штрафа. «Соглашение заключено в гражданской части, сумма согласована между сторонами, и эти условия являются конфиденциальными», — сказал адвокат.

Помимо приговора по делу о хищении криптовалюты у основателя «Грузинской мечты» Бачиашвили был осуждён за незаконное пересечение государственной границы – ему было назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также Бачиашвили предъявлено обвинение по статье 220 Уголовного кодекса Грузии («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее тяжкие последствия») по делу о ГЭС на реке Мтквари. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, отмечает издание Sova.

Напомним, что 14 июля 2025 года Бачиашвили пожаловался на избиение в тюрьме. По словам Бачиашвили, избиение было связано с попыткой выведать у него данные его криптокошельков с целью завладеть криптовалютой. Он сообщил, что ближе к ночи его вызвал к себе руководитель пенитенциарного учреждения. Он несколько раз посоветовал Бачиашвили сообщить данные криптокошельков, обороты криптовалют и адреса счета на имя Бидзины Иванишвили. Спустя некотрое вреся в камеру Бачиашвили зашел незнакомец, который стал избивать заключенного. Начальник тюрьмы сказал, что участник избиения - осужденный, который пришел в камеру Бачиашвили по приказу руководства. В клинике Бачиашвили наложили три шва на голову, один шов на правое запястье.