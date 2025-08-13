Оставлен в силе приговор Георгию Бачиашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе приговор бывшему главе фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили, который был осужден на 11 лет по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая Служба госбезопасности Грузии отчиталась о задержании на границе бывшего главы фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, осужденного на 11 лет по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов. Адвокаты заявили о политически мотивированном преследовании. 14 июля Бачиашвили пожаловался на избиение в тюрьме.

Тбилисский апелляционный суд 12 августа рассмотрел жалобу адвокатом бывшего финансиста Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили, который был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в незаконном присвоении крупной суммы денег и легализации незаконного дохода, пишут "Новости-Грузия".

Коллегия судей под председательством Пааты Силагадзе оставила в силе решение суда первой инстанции, информирует "Грузия-онлайн".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.