Георгий Бачиашвили заявил об избиении в тюрьме

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Бывший глава фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили, осужденный по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов, был избит в тюрьме. По его словам, избиению предшествовала беседа с начальником тюрьмы, который убеждал Бачиашвили раскрыть данные его криптокошельков.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая Служба госбезопасности Грузии отчиталась о задержании на границе бывшего главы фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, осужденного на 11 лет по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов. Адвокаты заявили о политически мотивированном преследовании.

Георгий Бачиашвили сообщил, что в тюрьме его сильно избили, после чего он был доставлен в клинику "Вивамед", пишет 14 июля "Грузия-онлайн".

По словам Бачиашвили, избиение произошло 8 июля и было связано с попыткой выведать у него данные его криптокошельков с целью завладеть криптовалютой. Он сообщил, что ближе к ночи его вызвал к себе руководитель пенитенциарного учреждения №* Давид Гогоберишвили, который сначала говорил с ним дружелюбно. Он несколько раз посоветовал Бачиашвили сообщить данные криптокошельков, обороты криптовалют и адреса счета на имя Бидзины Иванишвили.

Бачиашвили заявил, что не считает целесообразным раскрывать данную информацию, особенно с учетом того, что он находится в тюрьме, где нарушаются его права.

11 июля в камеру Бачиашвили зашел незнакомец, который отказался отвечать на вопрос, кто он. После непродолжительной беседы тот стал избивать заключенного кулаками и даже укусил до крови в плечо. Драка прекратилась лишь после того, как открыл окно в двери дежурный по блоку. Однако тот человек, который избивал Бачиашвили, приказал дежурному закрыть окно, после чего драка продолжилась.

Мужчина кинул в голову Бачиашвили стакан, после чего тот ненадолго потерял сознание. Когда он пришел в себя, избиение продолжилось, Бачиашвили несколько раз ударили головой об стену. После этого дежурный вошел в камеру и попросил человека выйти. Они ушли, примерно через 10 минут пришел начальник тюрьмы и отвел Бачиашвили к дежурному врачу.

Начальник тюрьмы сказал, что участник избиения - осужденный, который пришел в камеру Бачиашвили по приказу начальника.

В клинике Бачиашвили наложили три шва на голову, один шов на правое запястье, у него разорвана губа, сломан зуб, опухли правая щека и губа, синяки на спине и шее. Из клиники после обработки ран его вернули в тюрьму. 12 июля к нему в камеру пришли две женщины-следователя, но он отказался давать показания без адвоката.

Бачиашвили связал побои с попыткой незаконного изъятия его имущества. Он потребовал, чтобы его оставили в камере одного под видеонаблюдением, и обратился к представителям Офиса омбудсмена.

Адвокат Бачиашвили Давид Джандиери сообщил, что в настоящее время его подзащитный находится в 18-м медицинском корпусе пенитенциарного учреждения.

Аппарат омбудсмена подтвердил обращение Бачиашвили. Народный защитник обратился в Генпрокуратуру Грузии, Специальную пенитенциарную службу с требованием установить все обстоятельства инцидента.

Пенитенциарная служба обвинила Бачиашвили в клевете. По данным ведомства, он находился в четырехместной жилой камере до 12 июля. 11 июля у него произошел конфликт с находящимся в той же камере заключенным, в результате чего оба получили повреждения. Следственное подразделение министерства юстиции с момента инцидента ведет расследование. "Специальная пенитенциарная служба еще раз призывает всех заинтересованных лиц и СМИ воздержаться от распространения всяческой неуточненной и необоснованной информации", - говорится в заявлении.

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