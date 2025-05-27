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11:57, 27 мая 2025

Адвокаты Бачиашвили назвали принудительным его возвращение в Грузию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Служба госбезопасности Грузии отчиталась о задержании на границе бывшего главы фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, осужденного на 11 лет по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов. Адвокаты заявили о политически мотивированном преследовании.

Задержан Георгий Бачиашвили, объявленный в розыск по делу о краже около 9000 биткоинов у основателя "Грузинской мечты " Бидзины Иванишвили. 10 марта суд заочно приговорил его  к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в присвоении средств и легализации незаконных доходов. На тот момент Бачиашвили, несмотря на подписку о невыезде и залог почти в миллион долларов, смог тайно покинуть Грузию. Служба госбезопасности Грузии сообщила, что получила информацию о перемещении Бачиашвили на участке между КПП «Красный мост» и «Садахло», где он и был задержан, сообщило агентство "Новости Грузия".

Бачиашвили был главой Фонда соинвестирования, основанного Бидзиной Иванишвили. Утверждается, что  Иванишвили доверил ему свои капиталы в 2013 году, а через 10 лет Иванишвили обвинил его в присвоении нескольких тысяч биткоинов. Бачиашвили не признает обвинений. Он утверждает, что Иванишвили начал его преследование по политическим мотивам. Также он утверждал, что ему грозит физическая ликвидация, и этим объяснил свой побег из Грузии незадолго до вынесения приговора, говорится в публикации.

Международная юридическая фирма Amsterdam & Partners, представляющая интересы Бачиашвили, заявила, что намерена использовать "все возможные правовые пути, чтобы Грузия ответила за незаконные действия, совершенные в деле г-на Бачиашвили, опротестовать продолжающееся искажение правосудия в Грузии и потребовать компенсацию за произвольное задержание и ненадлежащее обращение с Бачиашвили", - процитировало заявление компании "Интерпрессньюс".

В Amsterdam & Partners заявляют, что Бачиашвили является мишенью в кампании политического преследования, которой руководит Бидзина Иванишвили».

"Текущие уголовные дела против Бачиашвили в Грузии, включая бессмысленные и старые обвинения, связанные с законной бизнес- деятельностью более десяти лет назад, отражают систематическое использование судебной системы в качестве инструмента политического контроля. Принудительное возвращение Бачиашвили в Грузию подвергает его непосредственному риску произвольного задержания, принудительного допроса и ненадлежащего обращения", — говорится в заявлении.

Amsterdam & Partners утверждает, что судебные процессы против Бачиашвили в Грузии являются примером того, как "политически связанные прокуроры и судьи используются для того, чтобы заставить замолчать оппонентов режима и разрушить независимые центры влияния", говорится в публикации.

Сам Георгий Бачиашвили утверждает, что получил информацию от разведывательных служб двух стран о том, что существует активный заговор с целью его убийства. «Группировки с Северного Кавказа, скорее всего, чеченцы», — сказал он в интервью изданию The Guardian, опубликованном до задержания.

Он рассказал, что имеет гражданство двух стран - как грузинское, так и российское, и покинуть Грузию ему удалось по паспорту России.

"Кавказский узел" также писал, что бизнесмен Георгий Чикваидзе, который ранее поддерживал "Грузинскую мечту", а затем стал ее оппонентом, 11 марта был арестован. Он назвал свое преследование по делу о присвоении средств политически мотивированным. Чикваидзе заявлял, что он финансово поддерживает проевропейские демонстрации и оплачивает лечение пострадавших протестующих. 12 марта он начал голодовку в заключении. 17 апреля он заявил, что перенес инсульт. Судья удалила его и мать за высказывания в зале суда, чтобы добиться присутствия на заседании, Чикваидзе приостановил голодовку. 7 мая Тбилисский городской суд признал Чикваидзе виновным в незаконном присвоении крупных сумм денег и приговорил к девяти годам лишения свободы, а его делового партнера Ираклия Папиашвили - к восьми годам лишения свободы. 11 мая стало известно, что Чикваидзе возобновил голодовку.

Чикваидзе долгие годы поддерживал партию "Грузинская мечта", а потом стал активным участником протестов против нее. По словам бизнесмена, он располагает доказательствами, подтверждающими связи Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты" с российскими спецслужбами.

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Автор: "Кавказский узел"

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