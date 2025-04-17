Чикваидзе заявил в суде об инсульте в заключении

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Бизнесмен Георгий Чикваидзе на заседании суда заявил, что перенес инсульт, находясь под арестом. Судья удалила его и мать бизнесмена за высказывания в адрес суда. Чтобы добиться присутствия на этом заседании, Чикваидзе приостановил голодовку.

Как писал "Кавказский узел", бизнесмен Георгий Чикваидзе, который ранее поддерживал "Грузинскую мечту", а затем стал ее оппонентом, 11 марта был арестован. Он назвал свое преследование по делу о присвоении средств политически мотивированным. Чикваидзе заявлял, что он финансово поддерживает проевропейские демонстрации и оплачивает лечение пострадавших протестующих. 12 марта он начал голодовку в заключении. Его бизнес-партнер Ираклий Папиашвили сообщил, что состояние его здоровья тяжелое, но, несмотря на это, на него оказывается психологическое давление в тюрьме. Чикваидзе сообщил, что из-за голодовки потерял зрение на левом глазу и чувствительность левой ноги.

Чикваидзе долгие годы поддерживал партию "Грузинская мечта", а потом стал активным участником протестов против нее. По словам бизнесмена, он располагает доказательствами, подтверждающими связи Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты" с российскими спецслужбами.

Задержанный бизнесмен Георгий Чикваидзе на заседании суда рассказал о состоянии своего здоровья. По его словам, в пенитенциарном учреждении он перенес инсульт. При этом он обратился к судье, назвав ее "Иудой" и "рабыней". После этого судья удалила его из зала.



Решение судьи вызвало негативную реакцию матери Георгия Чикваидзе, которая повторила слова сына, после чего судья также удалила ее из зала суда, сообщило агентство "Грузия Online".

Ранее, 11 апреля Чикваидзе объявил, что приостанавливает свою голодовку на 7 дней. В заявлении он объяснил, что принял это решение для того, чтобы у пенитенциарной службы не было повода не доставить его на судебное заседание, назначенное на 17 апреля, сообщило Tbilisi Life.

На предыдущем заседании Чикваидзе не смог присутствовать. По утверждению пенитенциарной службы, его транспортировка была невозможна по состоянию здоровья. Однако сам Чикваидзе заявил, что его не привели намеренно, чтобы общественность не увидела, в каком он состоянии.

Обвинение, предъявленное Чикваидзе и его бизнес-партнеру Ираклию Папиашвили, предусматривает от семи до 11 лет лишения свободы. В деле, начатом по жалобе компании ELT Building, фигурирует сумма свыше 1 млн лари (360,4 тысячи долларов), отмечает Mtavari Arkhi.

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