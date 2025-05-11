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00:47, 11 мая 2025

Чикваидзе вновь объявил голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бизнесмен Георгий Чикваидзе, приговоренный Тбилисский городским судом к девяти годам лишения свободы по обвинению в присвоении денег, вновь объявил голодовку.

Как писал "Кавказский узел", бизнесмен Георгий Чикваидзе, который ранее поддерживал "Грузинскую мечту", а затем стал ее оппонентом, 11 марта был арестован. Он назвал свое преследование по делу о присвоении средств политически мотивированным. Чикваидзе заявлял, что он финансово поддерживает проевропейские демонстрации и оплачивает лечение пострадавших протестующих. 12 марта он начал голодовку в заключении. 17 апреля он заявил, что перенес инсульт. Судья удалила его и мать за высказывания в зале суда, чтобы добиться присутствия на заседании, Чикваидзе приостановил голодовку.

Чикваидзе долгие годы поддерживал партию "Грузинская мечта", а потом стал активным участником протестов против нее. По словам бизнесмена, он располагает доказательствами, подтверждающими связи Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты" с российскими спецслужбами.

Бизнесмен Георгий Чикваидзе объявил о начале новой голодовки, об этом сообщила в соцсетях его мать Эка Церетели, чьи слова цитирует 10 мая "Грузия-онлайн".

По словам Церетели, Чикваидзе "заявил о полном недоверии пенитенциарной системе".

7 мая Тбилисский городской суд признал Чикваидзе виновным в незаконном присвоении крупных сумм денег и приговорил к девяти годам лишения свободы, а его делового партнера Ираклия Папиашвили - к восьми годам лишения свободы.

Расследование в отношении Чикваидзе и Папиашвили было начало на основании жалобы компании ELT Building, для которой они должны были привезти яхту. По этому вопросу был подписан договор ее купли-продажи на более чем 1,1 миллиона лари. Также был подписан договор аренды яхты. Однако, по данным обвинения, бизнесмены яхту не предоставили. В итоге Папиавшили вернул на счет компании лишь немногим более 147 тысяч лари, оставшаяся сумма выплачена не была.

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Автор: "Кавказский узел"

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