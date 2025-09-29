Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении родителей осуждённого Георгия Бачиашвили по обвинению в содействии легализации незаконных доходов.
Как писал "Кавказский узел", в середине сентября суд в Тбилиси по ходатайству следствия арестовал банковские счета и активы родителей бывшего главы фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, который признан виновным в присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов.
В конце мая служба госбезопасности Грузии отчиталась о задержании на границе бывшего главы фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, осужденного на 11 лет по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов. Адвокаты заявили о политически мотивированном преследовании. 14 июля Бачиашвили пожаловался на избиение в тюрьме. 12 августа апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе приговор Бачиашвили.
По информации ведомства, в рамках текущего расследования установлено, что Георгий Бачиашвили подключил своих родителей к «необходимым действиям» для придания законного вида части активов, полученных преступным путем, сообщает издание Interpressnews.
"В рамках продолжающегося расследования было установлено, что Георгий Бачиашвили также вовлек своих родителей в действия, необходимые для легализации части активов, полученных преступным путём", - говорится в публикации прокуратуры Грузии на странице Facebook*.
«В частности, при поддержке и содействии А.Б. и М.Р. (родителей Бачиашвили), посредством операций по переносу денежных средств/активов из-за рубежа в юрисдикцию Грузии, аккумулирования их на своих счетах, а также на счетах, подконтрольных Георгию Бачиашвили. В результате Георгий Бачиашвили в период с 2017 по 2023 год с помощью своих родителей легализовал незаконный доход от активов, полученных преступным путем, в размере 2 944 957 долларов США и 1 097 187 лари", - уточняет прокуратура.
В отношении обоих лиц вынесено постановление об обвинении, которое предусматривает в качестве вида и меры наказания лишение свободы на срок от 9 до 12 лет, резюмирует прокуратура.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.