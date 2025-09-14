Арестованы счета родителей Георгия Бачиашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси по ходатайству следствия арестовал банковские счета и активы родителей бывшего главы фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, которые признан виновным в присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая Служба госбезопасности Грузии отчиталась о задержании на границе бывшего главы фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, осужденного на 11 лет по делу о присвоении принадлежащих Бидзине Иванишвили биткоинов. Адвокаты заявили о политически мотивированном преследовании. 14 июля Бачиашвили пожаловался на избиение в тюрьме. 12 августа апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе приговор Бачиашвили.

В рамках расследования дела об отмывании денег, которое было выделено из уголовного дела против Георгия Бачиашвили, суд постановил наложить арест на банковские счета и активы родителей бывшего главы фонда соинвестирования, которые были приобретены им во время и после совершения вменяемого преступления, пишет 13 сентября "Грузия-онлайн" со ссылкой на прокуратуру.

По данным ведомства, Бачиашвили и связанные с ним лица приобрели различные активы, легализовав незаконно присвоенную криптовалюту. Прокуратура расследует возможное участие в этом членов семьи Бачиашвили.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.