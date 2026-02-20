Суд арестовал журналистку Киладзе по делу о мошеннических колл‑центрах

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для главного редактора изданий "Хроника плюс" и CNews Элисо Киладзе, а также еще пяти фигурантов дела о мошеннических колл‑центрах, работавших в Грузии под покровительством экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля журналистка Элисо Киладзе была задержана по делу о колл-центрах, по которому обвиняется бывший прокурор Грузии Отар Парцхаладзе. По версии прокуратуры, средства, добытые мошенническим путем, направлялись на финансирование оппозиционных СМИ.

По версии прокуратуры, все обвиняемые участвовали в работе колл‑центров, которые в 2020-2023 годах обокрали более 200 граждан Австрии, Швейцарии и Германии через инвестиционные платформы и криптовалюту. Общий ущерб оценивается в 9,5 млн долларов. Незаконные доходы использовались для зарплат, премий и покупки имущества, сообщило издание NewsGeorgia.

Следствие утверждает, что Киладзе способствовала "легализации" деятельности колл-центров через публикации в СМИ, выявляла конкурирующие центры и участвовала в вербовке сотрудников через шантаж. По версии прокуратуры, остальные участники группы обеспечивали работу центров, защиту от правоохранительных органов и контроль финансов.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Адвокатам пришлось подписать соглашение о неразглашении. Прокуратура объяснила это необходимостью защиты свидетелей и пострадавших.

Журналистка заявила о непричастности к преступной группе и связала свое задержание с профессиональной деятельностью. Она подчеркнула, что не собирается идти на процессуальные сделки или признавать вину, поскольку на кону ее репутация. По ее словам, обвинения касаются исключительно ее журналистской работы, включая освещение конкурирующих колл-центров и убийства Джангвеладзе.

"Я не собираюсь заключать никаких сделок о признании вины или признавать себя виновной", - заявила задержанная Элисо Киладзе на суде.

Киладзе рассказала на суде, что ее задержали, как "криминального авторитета" - с применением спецназа и силы. Она также подчеркнула абсурдность обвинения, заявив, что лично стала жертвой мести главы СГБ Мамуки Мдинарадзе. Журналистка выразила протест против решения о закрытии судебного заседания.

"Я не согласна с закрытием заседания, я хочу огласки", - сказала журналистка на суде.

18 февраля обвинения по этому делу предъявили десяти лицам. Часть из них находится за пределами Грузии, часть - была арестована ранее по другим уголовным делам. Четверо обвиняемых избежали ареста, поскольку сотрудничают со следствием.

Бывший глава СГБ Лилуашвили был задержан еще 3 декабря. Ему предъявили обвинения по нескольким эпизодам, один из которых связан с колл-центрами. По версии прокуратуры, Лилуашвили получил более 1,3 млн долларов взяток через эту схему. Его дело выделили в отдельное производство.

Все обвиняемые могут получить от 9 до 12 лет лишения свободы по статьям о мошенничестве и отмывании денег. Следующее заседание по делу назначено на начало апреля, уточнило издание.