Два провластных грузинских телеканала попали под санкции Великобритании

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против проправительственных грузинских телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ", причислив эти каналы к распространителям российской дезинформации.

Как писал "Кавказский узел", в середине февраля один из ключевых пропагандистских телеканалов Грузии "Имеди" был продан за 370 долларов. Новым владельцем стал приближенный к правительству Илиа Микелаишвили, который сразу заявил, что существующая редакционная политика будет соблюдаться.

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" распространяют преднамеренно вводящую в заблуждение информацию российских действиях против Украины и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности, сообщило сегодня издание NewsGeorgia.

В частности, они "регулярно публикуют материалы, в которых правительство Украины и президент Зеленский представлены как нелегитимные, Украину называют "марионеткой" Запада, утверждается, что Украина - коррумпированная страна, а также что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию".

По данным портала государственной отчетности, убытки "Имеди" в 2024 году превысили 454 миллиона лари (около 168 миллионов долларов). По данным издания, связано это с тем, что экономические показатели для телеканала были не главными - проект является политическим. Правозащитники отмечают, что телеканал минимум с 2018 года финансировался Бидзиной Иванишвили и связанными с ним компаниями, в том числе при помощи льготных кредитов.

Санкциями предусмотрены заморозка активов - все фонды и экономические ресурсы, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями, которые есть в Великобритании, замораживаются. Физические и юридические лица в Великобритании не могут проводить транзакции с такими лицами или приобретать их активы; никто в Великобритании не может прямо или косвенно передавать средства таким лицам; cанкции на трастовые услуги - гражданам Великобритании, а также физическим или юридическим лицам, запрещено управлять имуществом или оказывать какие-либо услуги для лиц или компаний, находящихся под санкциями; дисквалификация директоров - владельцы или директора этих компаний не смогут управлять компаниями на территории Великобритании.

В заявлении, опубликованном на сайте "Имеди", отмечается, что телеканал "более 22 лет служит Грузии и свободе слова в стране". "Он не отступал даже в те времена, когда в Грузии у власти находился преступный режим, разоблачая все его нарушения, несмотря на попытки проникновения в телеканал и его захвата. Стоит напомнить, что в момент захвата телеканала "Имеди" власти Великобритании даже не выразили какой-либо общей озабоченности. Более того, после 2007 года британские власти продолжали демонстрировать поддержку преступного режима, который попирал демократию, права человека и свободу слова в Грузии", – сказано в заявлении.

В "Имеди" утверждают, что "на этом фоне британские санкции не имеют никакой ценности". "Единственной настоящей оценкой телеканала "Имеди" является доверие грузинского народа. Благодаря этому доверию телеканал уже многие годы сохраняет статус самой рейтинговой телевизионной станции в Грузии. Соответственно, в будущем телеканал будет действовать с высокой ответственностью перед грузинским обществом, продолжая энергично служить интересам Грузии и свободе слова в стране, чтобы полностью оправдать доверие, оказанное обществом", - говорится в заявлении.

По мнению экономиста Георгия Хиштована, санкции Великобритании в отношении телеканалов "Имеди" и "ПосТВ" создадут для этих компаний серьезные финансовые трудности. По его словам, ожидаются проблемы в финансовых операциях, доходах от рекламы и банковских обязательствах, что может также повлиять на операционную деятельность, сообщил телеканал Pirveli.

"Возникнут значительные трудности в финансовых операциях, финансовой деятельности, это будет касаться даже выплаты заработной платы. Как минимум международные холдинги и представители международных компаний на первом этапе откажутся размещать рекламу в этой санкционированной компании. То же самое относится, в частности, к финансовым учреждениям, поскольку это связано с рисками. Сейчас у этих компаний есть банковские кредиты, у обеих, предположительно, и я не исключаю, что теперь банки потребуют от них немедленного погашения этих кредитов. Я бы сказал так: я бы не хотел быть финансовым директором этой компании", - заявил Георгий Хиштовани.

Европейский парламент также активно работает над лишением аккредитации телеканала "Имеди", написала журналистка Кетеван Кардава на своей странице в Facebook*.

По её словам, в прошлом году один из депутатов Европарламента направил своим коллегам письмо с требованием лишить "Имеди" аккредитации. Основанием для инициативы стали постоянные клеветнические репортажи телеканала "Имеди" о Европейском парламенте, Европейском союзе и европейских институтах, нападки на парламентариев и их изображение в качестве врагов.

"В конце прошлого года я сообщила об этом письме телекомпании. Некоторые не восприняли это всерьез. У меня сложилось впечатление, что некоторые даже хотели санкций, чтобы потом привязать к этому многие события. Некоторые выглядели более обеспокоенными во время разговора. Все это было мнимым, потому что ничего не менялось - ни тон, ни содержание. Наоборот, все продолжалось в том же или даже более жестком виде", - написала Кетеван Кардава, имея ввиду редакторскую политику телеканала.

