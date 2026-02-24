×

Кавказский узел

18:43, 24 февраля 2026

Гюльтекин Гаджибейли задержана силовиками в Баку

Гюльтекин Гаджибейли. Фото: .https://minval.az/news/124502586

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики провели обыск в квартире представительницы Национального совета демократических сил Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли и увезли ее на допрос в Службу госбезопасности. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года Гюльтекин Гаджибейли получила официальное решение о депортации из Турции сроком на пять лет. Она сочла неправомерным решение о депортации. В феврале Гаджибейли была депортирована в Азербайджан. 

Член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли была задержана 29 ноября 2025 года и отправлена в депортационный центр. Поводом для депортации власти Турции назвали "создание угроз общественной безопасности", эту формулировку используют при депортации иностранных террористов. Гаджибейли заявила, что в связи с ее задержанием уже сделано обращение в Европейский суд по правам человека.

В квартире Гюльтекин Гаджибейли сегодня был проведен обыск, после которого ее увезли в Службу государственной безопасности, сообщил источник в НСДС Азербайджана корреспонденту “Кавказского узла”. 

“Гюльтекин Гаджибейли в ноябре 2025 года была задержана по заказу властей Азербайджана, а недавно она была депортирована. Очевидно, задержание связано с делом о так называемой попытке госпереворота, по которому оппозицию пытаются связать с бывшим главой администрации президента Рамизом Мехтиевым”, - сказал источник. Он не уточнил, в каком статусе находится Гаджибейли. 

Гюльтекин Гаджибейли проходит по делу, возбужденному против Рамиза Мехтиева и ряда других лиц, “в статусе свидетеля”, утверждается в публикации Report. 

"Кавказский узел" писал, что азербайджанские оппозиционеры ранее связали задержание Гаджибейли в Турции с делом лидера ПНФА Али Керимли.

В ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Они отвергли обвинение, Керимли назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли был продлен на четыре месяца.

12 февраля Служба госбезопасности заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных лиц страны и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы Али Керимли и бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев, который находится под домашним арестом по обвинению в попытке госпереворота

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

