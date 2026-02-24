Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахмед Алиханов и Каримудин Улубиев из Казбековского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1825 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 24 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1823 бойцов из Дагестана.

Об открытии так называемых "парт героев" в Дылымской гимназии Казбековского района сообщил 24 февраля Telegram-канал дагестанского регионального отделения "Единой России".

Парты посвящены Ахмеду Алиханову и Каримудину Улубиеву. Возраст и подробности биографий убитых военных в сообщении партийной пресс-службы не приведено.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1825 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Казбековского района стало известно 20 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Султан Алижанов и Султанбег Шихмурадов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.