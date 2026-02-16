Гюльтекин Гаджибейли депортирована в Азербайджан

Власти Турции депортировали представителя Национального совета демократических сил Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли. По данным оппозиционеров, в Азербайджане она пока остается на свободе.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года Гюльтекин Гаджибейли получила официальное решение о депортации из Турции сроком на пять лет. Она сочла неправомерным решение о депортации.

Член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли была задержана 29 ноября 2025 года и отправлена в депортационный центр. Поводом для депортации власти Турции назвали «создание угроз общественной безопасности», эту формулировку используют при депортации иностранных террористов. Гаджибейли заявила, что в связи с ее задержанием уже сделано обращение в Европейский суд по правам человека.

Гюльтекин Гаджибейли депортирована из Турции в Азербайджан, сообщил зампредседателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуад Гахраманлы. По его данным, Гаджибейли уже находится в Азербайджане и пока остаётся на свободе, информирует на своем сайте Meydan TV.

По данным издания, Гаджибейли не фигурирует в уголовном деле, и в отношении нее не избрана какая-либо мера пресечения.

Гаджибейли подчеркивала, что не нарушала законов Турции и не понимает, по какой причине ее решили депортировать. "Я не нарушала в Турции никаких законов и имела разрешение на проживание в этой стране сроком на два года. […] Почему мне не разрешают покинуть Турцию и уехать в страну по своему выбору на основании решения о депортации? На все мои вопросы отвечают так: это приказ из Анкары», - заявляла она.

Напомним, азербайджанские оппозиционеры связали задержание Гаджибейли с делом лидера ПНФА Али Керимли.

В ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Они отвергли обвинение, Керимли назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли был продлен на четыре месяца.

12 февраля Служба госбезопасности заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных лиц страны и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и Али Керимли.

В 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, и кульминацией этих процессов стали аресты Али Керимли и его соратников, заявили ранее в ПНФА.

ПНФА стала мишенью властей Азербайджана из-за последовательной борьбы против усиления авторитаризма и коррупции в стране. При этом в Азербайджане нет другой партии, которая в последние 20 лет также "перманентно подвергалась давлению, преследованиям, репрессиям", рассказал "Кавказскому узлу" председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.