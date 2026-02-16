×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
02:43, 16 февраля 2026

Врачи сообщили о состоянии раненой учительницы бакинского лицея

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Учительница математики Шахла Кямилова, в которую выстрелил из ружья ученик бакинского лицея, находится в отделении нейрохирургии, ее состояние оценивается как стабильное.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля суд в Баку заключил под стражу десятиклассника, открывшего в лицее стрельбу из отцовского ружья. Инцидент произошел 6 февраля на территории лицея в Бинагадинском районе. По версии следствия, ученик десятого класса ранил учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Аналитики заявили, что в образовательных учреждениях Азербайджана есть проблемы с обеспечением безопасности и организацией психологической работы.

Врачи сообщили о состоянии здоровья учительницы математики Шахлы Кямиловой, которая была ранена учеником в бакинском лицее Idrak, пишет 15 февраля Oxu.az.

По данным специалистов Клинического медицинского центра, лечение женщины продолжается, она находится в отделении нейрохирургии, состояние ее оценивается как стабильное.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

