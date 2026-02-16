Врачи сообщили о состоянии раненой учительницы бакинского лицея
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Учительница математики Шахла Кямилова, в которую выстрелил из ружья ученик бакинского лицея, находится в отделении нейрохирургии, ее состояние оценивается как стабильное.
Как писал "Кавказский узел", 8 февраля суд в Баку заключил под стражу десятиклассника, открывшего в лицее стрельбу из отцовского ружья. Инцидент произошел 6 февраля на территории лицея в Бинагадинском районе. По версии следствия, ученик десятого класса ранил учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Аналитики заявили, что в образовательных учреждениях Азербайджана есть проблемы с обеспечением безопасности и организацией психологической работы.
Врачи сообщили о состоянии здоровья учительницы математики Шахлы Кямиловой, которая была ранена учеником в бакинском лицее Idrak, пишет 15 февраля Oxu.az.
По данным специалистов Клинического медицинского центра, лечение женщины продолжается, она находится в отделении нейрохирургии, состояние ее оценивается как стабильное.
