Подросток арестован по делу о стрельбе в бакинском лицее
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Баку заключил под стражу десятиклассника, открывшего в лицее стрельбу из отцовского ружья. Послеоперационное состояние раненной подростком учительницы врачи назвали стабильным.
Бинагадинский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест на четыре месяца ученика лицея, задержанного по делу о стрельбе в образовательном учреждении, сообщает сегодня на своем сайте Meydan TV.
Инцидент произошел 6 февраля на территории лицея в Бинагадинском районе. По версии следствия, ученик 10-го класса ранил учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу, сообщило 7 февраля Report.
Подросток был задержан, ему предъявлено обвинение по статьям 29 и 120.1 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство), пишет издание.
Пострадавшая - учительница математики Шахла Кямилова, 1997 года рождения. Она была госпитализирована в отделение реанимации Клинического медицинского центра, а позднее переведена в отделение нейрохирургии.
По словам врачей, её состояние оценивается как стабильное, сообщило 7 февраля Oxu.az.
Отец женщины Фагани Кямилов рассказал изданию, что хирургическая операция прошла успешно. По его словам, из области шеи его дочери было извлечено 16 дробинок.
