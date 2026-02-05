×

Кавказский узел

Лента новостей
21:55, 5 февраля 2026

Голодающий Нурлан Гахраманлы пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние здоровья журналиста Нурлана Гахраманлы продолжает ухудшаться на фоне голодовки в СИЗО, но ему по-прежнему не оказывается медицинская помощь, заявила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", Нурлан Гахраманлы сообщил супруге, что 1 декабря 2025 года подвергся насилию со стороны конвоиров в здании Сабаильского райсуда Баку, где ему продлевали срок ареста. "За то, что Нурлан указал на отсутствие медикаментов для заключенных, против него применили силу в помещении содержания арестантов в здании суда. Его привязали к столу и целый час держали в таком состоянии", - рассказала его супруга, отметив, что судьи не реагируют на заявления Гахраманлы о жестоком обращении. На заседании суда по делу Meydan TV 16 января Гахраманлы объявил бессрочную голодовку в знак протеста против насилия со стороны конвоиров. К 28 января состояние голодающего журналиста ухудшилось, у него повысилось кровяное давление. 

Нурлан Гахраманлы - журналист-фрилансер, сотрудничающий с разными независимыми изданиями, и известный под псевдонимом Нурлан Либре, он был задержан 20 февраля 2025 года. 

Нурлан Гахраманлы, который продолжает голодовку с 16 января, сегодня позвонил домой из СИЗО, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Асли Ализаде.

 "Он уже 21 день не принимает пищу и пьет только воду. Сегодня в телефонном разговоре он сказал мне, что чувствует себя очень слабо. У него периодически происходят сильные головокружения,  болит голова, нарушен сон. Нурлан также сказал, что у него десны зубов побелели", - рассказала Ализаде.

По ее словам, за все время голодовки Гахраманлы лишь однажды провели медобследование. "Это произошло после того, как на седьмой день голодовки я написала пост об отсутствии медицинского наблюдения за Нурланом. После этого к Нурлану пришли врачи, взяли образцы на анализ крови. Однако Нурлану не выдали ни результатов анализов, не провели какого-либо другого обследования", - заметила Ализаде.

По ее словам, Гахраманлы написал письменную жалобу на применение против него физической силы сотрудниками пенитенциарной службы и заключение его в карцер. "Однако у Нурлана отобрали это заявление и порвали написанную им жалобу. В знак протеста Нурлан решил отказаться от участия в очередном процессе по делу Meydan TV. Он продолжает голодовку", - резюмировала Ализаде.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" не удалось, в отделе общественных связей ведомства на телефонные звонки не отвечали.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

