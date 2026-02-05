×

Кавказский узел

Лента новостей
08:40, 5 февраля 2026

Верховный суд Азербайджана утвердил приговоры Афияддину Мамедову и Ильхамизу Гулиеву 

Афияддин Мамедов (слева) и Ильхамиз Гулиев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://dron.media/v-azierbaidzhanie-ariestovali-pravozashchitnika, https://www.meydan.tv

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана отдельно рассмотрев кассационные жалобы профсоюзного активиста Афияддина Мамедова и правозащитника Ильхамиза Гулиева оставил их без удовлетворения. Защита будет добиваться признания неправомерности приговоров этим активистам в Европейском суде по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 14 января 2025 г. суд в Баку приговорил к восьми годам колонии руководителя альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддина Мамедова, признав его виновным в нападении с ножом на прохожего. Апелляционный суд утвердил приговор. В апреле 20925 года Мамедов пожаловался на систематическое нарушение прав заключенных на звонки, а в июне заявил об антисанитарии в колонии.

4 февраля в Верховном суде Азербайджана по отдельности были рассмотрены кассационные жалобы на приговоры Мамедову и Гулиеву, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат осужденного Зибейда Садыгова.

«Мы, обратили внимание суда на то, что нижестоящие судебные инстанции не провели объективного расследования. Ни одно из почти 20 ходатайств защиты не было удовлетворено.  Одно из ключевых ходатайство касалось запросы записей с камер видеонаблюдения с места, где по утверждению следствия произошел инцидент и с места, где, на самом деле произошло нападение на Мамедова. Его в действительности задержали у подъезда, когда он вышел из дома, чтобы пойти на свадьбу друга. Полиция же указала другой адрес, по которому произошел адрес. Записи с видеокамер показали бы, где и что на самом деле произошло», - рассказала адвокат. 

Кроме того, по ее словам, даже свидетели стороны обвинения не подтвердили, что видели у Мамедова на руках нож. Однако, продолжила адвокат Садыгова, Верховный суд не внял доводам защиты и оставил жалобу без удовлетворения.

Садыгова была также защитницей Ильхамиза Гулиева, жалобу которого 4 февраля в верховном суде рассмотрел судейский состав под председательством Теюба Мухтарова.

Активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря 2023 года был задержан в Баку по подозрению в торговле наркотиками. Активист не признал себя виновным и заявил о фальсификации дела. Прокурор требовал для Гулиева семь лет лишения свободы. 13 декабря  2024 года суд в Баку приговорил Гулиева к трем годам лишения свободы.

«Против Ильхамиза Гулиева также не было достоверных доказательств. С самого начала в деле имели место грубые процессуальные нарушения. Так, вопреки предписаниям Пленума Верховного суда и прецедентным решениям ЕСПЧ по делам о наркотиках из Азербайджана, его как подозреваемого не обыскали на месте задержания. Обыск был в отделении, где он находился под контролем полицейских.  Более того, несмотря на то, что у нас был договор с ним о защите, меня не сразу пустили к нему после задержания, и в это время он подвергался насилию с целью дачи признательных показаний», - рассказала Садыгова.

Гулиев за два месяца до своего ареста по уголовному делу подвергся административному аресту после того, как рассказал Abzas Media, как фальсифицируются дела в органах полиции о наркотиках. Он сказал, что знал об этом по опыту работы в органах полиции, куда привлекался для составления документов.

Адвокат отметила, что Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения. При этом, Садыгова подчеркнула, что если бы Верховный суд хотя бы частично удовлетворил жалобу и сократил бы срок наказания на полгода, то Гулиев попал бы под амнистию, поскольку в таком случае до завершения его срока наказания оставалось бы менее 6 месяцев.

Садыгова отметила, что поскольку по делам обоих активистов исчерпаны внутринациональные механизмы обжалования, то защита теперь будет готовить заявления в ЕСПЧ.

Сотрудник Верховного суда Азербайджана подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что коллегия по уголовным делам этой структуры рассмотрела и отклонила жалобы Мамедова и Гулиева.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

