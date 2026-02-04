Арестованная журналистка Ульвия Али удостоена международной награды

Международная организация Free Press Unlimited присудила арестованной в Баку журналистке Ульвии Али премию "Награда свободной прессы" в номинации "Самый стойкий журналист".

Как писал "Кавказский узел", 9 января стало известно, что Ульвия Али (Гулиева) номинирована на премию Free Press Awards ("Награда свободной прессы") за 2025 год международной организации Free Press Unlimited. Она была включена в список финалистов в номинации "Самый стойкий журналист" (Most Resilient Journalist).

Оргкомитет премии отметил, что Ульвия Али более 10 лет освещала репрессии, политические процессы и нарушения гражданских свобод в Азербайджане.

Ульвия Али (Гулиева) стала лауреатом международной премии Free Press Awards 2025 в номинации "Самый стойкий журналист" (Most Resilient Journalist), сообщает на своем сайте Meydan TV.

Премия присуждена журналистке "за проявленную стойкость и настойчивость, несмотря на трудности, с которыми она столкнулась в ходе своей журналистской деятельности", говорится в публикации.

Уделяла особое внимание темам политических репрессий

"Она уделяла особое внимание темам политических репрессий, положению маргинализированных групп, отношению молодёжи к государственным институтам, трудностям, с которыми сталкиваются женщины на рабочих местах", - процитировало издание заявление оргкомитета премии.

В организации Free Press Unlimited отметили, что Ульвия Али удостоена награды и за то, что, несмотря на содержание под стражей в Бакинском следственном изоляторе, по-прежнему готовит оттуда журналистские материалы.

Другим лауреатом премии стал журналист из Судана Аль-Мигдад Хасан, который был удостоен награды "Новый журналист года", пишет издание.

Даже в СИЗО Ульвия Али продолжает заниматься журналистикой, подтвердил в январе "Кавказскому узлу" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Отправляет заметки о нарушениях прав заключенных, умудряется готовить интервью с другими политзаключенными. В частности, были опубликованы ее интервью с молодым исследователем Бахрузом Самедовым и общественно-политическим деятелем Акифом Гурбановым", - сказал он.

Серийные аресты журналистов в Азербайджане В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Напомним, Ульвия Али в январе 2025 года была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В мае она была задержана и арестована уже в качестве обвиняемой по делу Meydan TV. Она отвергла обвинение в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с этим изданием.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 .

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал ранее один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья – Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.