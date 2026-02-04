ЕСПЧ обратил внимание на дело заявившего о пытках жителя Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека приступил к коммуникации по резонансному делу в Азербайджане Илькина Сулейманова, осужденного по делу об убийстве 10-летней девочки. По версии защиты, Сулейманов не совершал этого преступления.

Как сообщал "Кавказский узел", обгоревшее тело 10-летней девочки было найдено 6 января 2020 года в одном из сел Товузского района спустя 43 дня после ее исчезновения. По подозрению в убийстве был задержан местный житель Илькин Сулейманов, который первым сообщил об обнаружении тела. В суде Сулейманов заявил о своей невиновности, пояснив, что дал признательные показания под пытками. 5 июня 2023 года суд приговорил его к 18 годам заключения. Гянджинский апелляционный суд 31 июля 2024 года не удовлетворил жалобу Илькина Сулейманова на приговор.

Сулейманов рассказал о пытках, в частности, об ударах резиновой дубинкой по пяткам. "Ему на голову надевали железную кастрюлю и били по ней дубинкой, применяли электрошокер. Даже сокамерники Сулейманова в Бакинском СИЗО-1 в свидетельских показаниях подтвердили, что, когда его привели в камеру, у него были серьезные телесные повреждения", - сказал ранее адвокат Алибаба Рзаев.





Сулейманов обратился с жалобой в ЕСПЧ, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фариз Намазлы. 3 февраля он получил из Страсбургского суда уведомление о начале коммуникации по жалобе Сулейманова на неправомерность его предварительного заключения.

По словам Намазлы, Сулейманов пожаловался на необоснованные арест с неоднократным продлением срока, содержание под стражей с 6 по 10 января 2020 года без решения суда, бесчеловечное обращение с ним в этот период. В жалобе указывается на нарушение презумпции невиновности Сулейманова в совместном сообщении пресс-службы МВД и Генеральной прокуратуры после его ареста.

Адвокат отметил, что ЕСПЧ направил правительству Азербайджана вопросы на предмет нарушения прав Сулейманова по статьям 3 (запрет пыток), 5.1 (право на свободу и личную неприкосновенность), 5.3 (право на освобождение до суда, обусловленное предоставлением гарантий явки в суд), 5.4 (право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности заключения лица под стражу ), 6.2 (презумпция невиновности), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции прав человека.

Как заявил адвокат, суды в Азербайджане не приняли во внимание многочисленные процессуальные нарушения в деле Сулейманова и отсутствие достоверных доказательств его вины.

"В течение четырех дней4 дней после задержания его содержали под стражей без решения суда. Все это время и позднее в течение 10 дней к нему не допускали адвоката по выбору. Он жаловался на пытки, психологическое давление с целью принуждения к признательным показаниям. Кроме того, в ходе обыска в доме Сулейманова не было найдено доказательств того, что он незаконно удерживал девочку в течение 43 дней в этом месте", - сказал Намазлы.

Он отметил, что в декабре 2025 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу Сулейманова и по существу дела в ЕСПЧ будет подана отдельная жалоба.

"Дело об исчезновении девочки вызвало резонанс в обществе и привлекло внимание также руководства страны. Было дано указание срочно расследовать и раскрыть это преступление. И силовикам важно было найти и наказать за это кого-либо. Сулейманова, видимо, выбрали мишенью потому, что он первым обнаружил на окраине села обгоревшее тело девочки и сообщил об этом в полицию. Сельчане выступали в защиту Сулейманова, проводили протестную акцию, потому что были уверены в его невиновности", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист, не пожелавший публиковать свое имя.

Версия следствия по делу Сулейманова выглядит недостоверной, заявил ранее глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"В этом деле очень много странностей, неправдоподобных вещей. Утверждается, что Сулейманов похитил и убил дочь соседа "на почве зависти к своему бывшему однокласснику". Дескать у Сулейманова не было семьи, детей, и он завидовал однокласснику. Однако Сулейманов, будучи выпускником московского вуза, был уважаемым преподавателем в сельской школе. В первые дни после исчезновения девочки в село приходила полиция, проводила обыск, в том числе в доме Сулейманова. Но ничего подозрительного не нашли. Если бы девочка была бы там, полиция все-таки обнаружила бы ее", - сказал Гасанов.

Напомним, в мае 2022 года журналистка-фрилансер Айтен Мамедова, которая освещала дело об убийстве девочки в Товузском районе, подверглась нападению в Баку. Мужчина, напавший с ножом на журналистку, озвучил угрозы ей и ее дочери, рассказала пострадавшая, связав нападение с освещением резонансного дела.