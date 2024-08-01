01 августа 2024, 10:56

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В Азербайджане апелляционный суд утвердил приговор Илькину Сулейманову, приговоренному к 18 годам заключения по делу об убийстве 10-летней девочки. Защита заявила, что показания от Сулейманова получены под пытками, а правозащитник отметил, что дело может быть сфабрикованным.

Как сообщал "Кавказский узел", 10-летняя девочка пропала без вести 21 ноября 2019 года в Товузском районе. Ее обгоревшее тело было найдено 6 января 2020 года в селе, где она жила. По подозрению в убийстве был задержан 47-летний местный житель Илькин Сулейманов, который первым сообщил об обнаружении тела. История с похищением и убийством ребенка вызвала широкий общественный резонанс в Азербайджане. В суде Сулейманов заявил о своей невиновности, пояснив, что дал признательные показания под пытками. 5 июня 2023 года суд приговорил его к 18 годам заключения.

Гянджинский апелляционный суд 31 июля не удовлетворил жалобу Илькина Сулейманова на приговор, вынесенный ему судом предыдущей инстанции, и оставил в силе вердикт без изменений, сообщил его адвокат Алибаба Рзаев.

Апелляционный суд, как и суд первой инстанции, не провели объективного и справедливого расследования, заявил он. "В частности, обе судебные инстанции не расследовали незаконное содержание Илькина Сулейманова в течение 4 дней в Товузском районном отделе полиции. Все это время он подвергался там не только моральному и психологическому давлению, но и физическим пыткам", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Рзаев отметил, что его не пускали к подзащитному в течение 10 дней. "Это грубейшее нарушение права на защиту. Мы увиделись с ним, когда рассматривалась жалоба на незаконное заключение под стражу. Тогда на его теле были следы насилия. Сам факт применение пыток над человеком в течение 4 дней уже дает основания для вынесения оправдательного вердикта. Так как показания, добытые путем пыток, не могут считаться доказательствами добытыми законным путем", – подчеркнул защитник.

В ходе обыска в доме Сулейманова не было найдено доказательств того, что он незаконно удерживал девочку в течение 43 дней в этом месте, добавил он.

"Илькин Сулейманов обратил внимание на то, что спустя неделю после исчезновения девочки было открыто уголовное дело по статье 120.2.9 УК Азербайджана (Умышленное убийство лица, заведомо беспомощного для виновного). С чего же они взяли, что девочка убита? А может она нашлась бы. Значит, изначально был план обставить это дело как убийство и взвалить это на Сулейманова, как он сам сказал об этом в апелляционном суде", – сказал адвокат.

Рзаев отметил, что Сулейманов в суде рассказал о пытках над ним – что его били резиновой дубинкой по пяткам. "Илькин сообщил, что ему на голову надевали железную кастрюлю и били по ней дубинкой, применяли электрошокер. Даже сокамерники Сулейманова в Бакинском СИЗО-1 в свидетельских показаниях подтвердили, что, когда его привели в камеру, у него были серьезные телесные повреждения", – отметил адвокат.

Сам Илькин Сулейманов в суде заявил, что невиновен и попросил суд оправдать его, сообщили Vesti.az.

Версия следствия по делу Сулейманова выглядит недостоверной, заявил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"В этом деле очень много странностей, неправдоподобных вещей. Утверждается, что Сулейманов похитил и убил дочь соседа "на почве зависти к своему бывшему однокласснику". Дескать у Сулейманова не было семьи, детей и он завидовал однокласснику. Однако Сулейманов будучи выпускником московского вуза, был уважаемым преподавателем в сельской школе. В первые дни после исчезновения девочки в село приходила полиция, проводила обыск в том числе в доме Сулейманова. Но ничего подозрительного не нашли. Если бы девочка была бы там, полиция все-таки обнаружила бы ее", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сулейманова арестовали после того, как он 6 января 2020 года сообщил в полицию, что обнаружил тело девочки. То есть спустя 47 дней после исчезновения девочки, обгорело тело в мусорной свалке. Этот момент тоже вызывает вопросы. Согласно материалам дела, тело обуглилось. В то же время, согласно материалам экспертизы, одежда, в которую была одета девочка, полностью не сгорела. Возникают подозрения, что фрагменты одежды пропавшей девочки могли добавить к материалам экспертизы, чтобы было доказательство, что тело принадлежит ребенку. Складывается впечатление, что кто-то изначально направлял следствие по ложному пути, чтобы помешать раскрытию преступления, а Сулейманов стал жертвой, пояснил правозащитник.

Он обратил внимание, что на журналистку Айтен Мамедову было совершено нападение за освещение этого дела.

Сотрудник Гянджинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сведения о том, что суд не удовлетворил жалобу Илькина Сулейманова на приговор.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием стороны обвинения.

Напомним, в мае 2022 года журналистка-фрилансер Айтен Мамедова, которая освещала дело об убийстве девочки в Товузском районе, подверглась нападению в Баку. Мужчина, напавший с ножом на журналистку, озвучил угрозы ей и ее дочери, рассказала пострадавшая, связав нападение с освещением резонансного дела.

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