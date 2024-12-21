Ильхамиз Гулиев пожаловался на плохие условия в СИЗО

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Азербайджанский активист Ильхамиз Гулиев, осужденный по делу о наркотиках, пожаловался на отсутствие отопления в СИЗО в Умбакы, после чего, по словам его близких, ему стали поступать угрозы.

Как информировал "Кавказский узел", активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря 2023 года был задержан в Баку по подозрению в торговле наркотиками. Активист не признал себя виновным и заявил о фальсификации дела. Прокурор требовал для Гулиева семь лет лишения свободы. 13 декабря суд в Баку приговорил Гулиева к трем годам лишения свободы.

Ильхамиз Гулиев пожаловался на плохие условия в СИЗО в Умбакы, сообщила его подруга, гендер-активистка Айгюль Джафарова.

"Вчера (20 декабря) Ильхамиз позвонил и стал говорить об угрозах в его адрес в Умбакинской тюрьме. Он только стал говорить, как связь оборвалась. Я сразу написала об этом в Facebook* и поставила в тэги Пенитенциарную службу Минюста и омбудсмена. Через час Ильхамиз вновь позвонил. В этот раз связь не прервали. Он рассказал, что угрозам он подвергся из-за того, что выразил возмущение холодом в камере. Несмотря на то, что в СИЗО есть отопительная система, ее включают на минимум и она не обогревает камеры. Заключенные вынуждены даже спать в куртках. Но это все равно не помогает, и они страдают от холода", – сказала Джафарова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Гулиев также пожаловался на порчу еды, которую передают заключенным от близких. "Передачи из дома так проверяют, что пища становится несъедобной. Когда Ильхамиз рассказал о построении заключенных на холоде без верхней одежды, то ему стали поступать угрозы от майора Рамина Акперова", – отметила Джафарова.

Мать активиста Шамама Гулиева рассказала, что пожаловалась в аппарат омбудсмена и Пенитенциарную службу на плохое обращение с ее сыном в СИЗО. "Мало того, что моего сына незаконно лишили свободы, так его содержат в плохих условиях в заключении, подвергают угрозам. Ильхамиз не совершал преступления. Его посадили из-за интервью, в котором он публично рассказал о том, что и так все знают", – заявила Гулиева корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее адвокат Зибейда Садыгова отметила, что Ильхамиз Гулиев связал уголовное дело в отношении него с его интервью Abzas Media, в котором он выступил в роли эксперта. Гулиев сказал, что поскольку он длительное время работал помощником следователя, у него взяли интервью относительно случаев, когда силовики подбрасывают наркотики задержанным в политически мотивированных делах.

Отсутствие отопления в камерах в тюрьме Умбакы возмутительно, заявил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Эта тюрьма открылась в 2023 году. Это событие было представлено с помпой как открытие современного тюремного комплекса по международным стандартам и реформа пенитенциарной системы. Там смешанная система – начиная от СИЗО, до корпусов с разным режимом содержания уже осужденных. По моей информации, тюремным комплекс оборудован отопительной системой и причины слабого обогрева непонятны. Ведь зимой в бетонных помещениях без соответствующего отопления очень холодно. Может кто-то решил экономить на топливе? Но если заключенные будут массово болеть, то это потребует средств на их лечение. Забота о здоровье заключенных является обязанностью государства", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Пенитенциарная служба Азербайджана отвергла обвинения Гулиева. "В отношении Ильхамиза Гулиева никаких незаконных действий со стороны осужденных и арестованных лиц, а также персонала не было допущено, его права обеспечиваются и законные интересы защищаются", – сказано в сообщении ведомства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла.

"Кавказский узел" также писал, что шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В ноябре Вагифгызы, Абсаламова и Гасымова столкнулись с притеснениями в изоляторе и потребовали вмешательства омбудсмена, заявив о физическом насилии. 4 декабря послы США, Великобритании, Швейцарии и глава представительства ЕС в Баку призвали власти освободить арестованных активистов и журналистов, в том числе фигурантов дела Abzas Media.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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