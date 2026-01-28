×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
16:04, 28 января 2026

Ухудшилось состояние голодающего в СИЗО фигуранта дела Meydan TV

Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.instagram.com/p/DGTDtUzMO79/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У проводящего голодовку журналиста Нурлана Гахраманлы повысилось кровяное давление, сообщила его супруга. Лишь после огласки отсутствия помощи Гахраманлы к нему пришли тюремные врачи.

Как писал "Кавказский узел", Нурлан Гахраманлы сообщил супруге, что 1 декабря 2025 года подвергся насилию со стороны конвоиров в здании Сабаильского райсуда Баку, где ему продлевали срок ареста. "За то, что Нурлан указал на отсутствие медикаментов для заключенных, против него применили силу в помещении содержания арестантов в здании суда. Его привязали к столу и целый час держали в таком состоянии", - рассказала его супруга, отметив, что судьи не реагируют на заявления Гахраманлы о жестоком обращении. На заседании суда по делу Meydan TV 16 января Гахраманлы объявил бессрочную голодовку в знак протеста против насилия со стороны конвоиров.

Нурлан Гахраманлы - журналист-фрилансер, сотрудничающий с разными независимыми изданиями, и известный под псевдонимом Нурлан Либре, он был задержан 20 февраля 2025 года. 

Нурлан Гахраманлы девятые сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1, сообщила его супруга Асли Ализаде. «Нурлан позвонил позавчера, 26 января. После того, как я предала огласке отсутствие медпомощи Нурлану, к нему пришли медики и Нурлану стали мерить кровяное давление. Оно у него оказалось повышенным. У него болит все тело, у него нарушен сон», - сказала Ализаде корреспонденту «Кавказского узла».

Однако, несмотря на ухудшение состояния здоровья Гахраманлы намерен продолжать голодовку, до выполнения его требований, добавила она. 

«У нас с Нурланом нет ежедневной связи. Поэтому Нурлан сказал, что пока он лично не сообщит о прекращении голодовки считать его акцию продолжающейся», - далее отметила Ализаде.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

