10:07, 17 января 2026

Журналист Гахраманлы объявил суду о своей голодовке

Нурлан Гахраманлы. Фото https://www.yeniavaz.com/az/news/222220/evden-aparanda-da-prokurorluqda-olanda-da-doyduler-nurlan-libre

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный по делу Meydan TV журналист Нурлан Гахраманлы на заседании суда в Баку объявил бессрочную голодовку в знак протеста против насилия со стороны конвоиров.

Как писал "Кавказский узел", Нурлан Гахраманлы сообщил супруге, что 1 декабря 2025 года подвергся насилию со стороны конвоиров в здании Сабаильского райсуда Баку, где ему продлевали срок ареста. "За то, что Нурлан указал на отсутствие медикаментов для заключенных, против него применили силу в помещении содержания арестантов в здании суда. Его привязали столу и целый час держали в таком состоянии", - рассказала его супруга, отметив, что судьи не реагируют на заявления Гахраманлы о жестоком обращении.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Нурлан Либре. Фото: https://1news.az/news/20190604044935295-Politicheskii-zakaz-istoriya-o-tom-kak-kvazizhurnalist-poluchil-po-shee-ot-telefonnogo-mastera-FOTO-VIDEO
04:30 19.01.2025
Азербайджанские журналисты сочли провокацией приглашение к сотрудничеству от французских коллег
Трое независимых азербайджанских журналистов получили по электронной почте предложения о сотрудничестве, подписанные французскими коллегами. Они полагают, что эти сообщения были разосланы силовиками, которые таким образом пытаются возбудить уголовные дела о шпионаже.

Нурлан Гахраманлы объявил голодовку 16 января на заседании по делу Meydan TV в Бакинском суде по тяжким преступлениям, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Асли Ализаде.

По ее словам, на заседании было продолжено оглашение обвинительного акта, при этом Гахраманлы заявил суду о намерении подать ходатайство. Он сообщил, что ранее в суде подвергся физическому насилию со стороны конвоиров, а по возвращении в СИЗО был необоснованно заключен в карцер, и у него отобрали письменную жалобу.

Не было мыла, других гигиенических средств. Помещение было очень грязным

"Меня сразу заключили в карцер и содержали в очень плохих условиях. Я не мог даже сам себе оказать медпомощь. Там не было мыла, других гигиенических средств. Помещение было очень грязным, были грязными постельные принадлежности", - процитировала журналиста его супруга.

Однако, по ее словам, судья Айтен Алиева прервала Гахраманлы, заявив, что сейчас суд заслушивает гособвинителя. В ответ журналист объявил, что начинает бессрочную голодовку в знак протеста против безнаказанности за физическое насилие над ним и необоснованного уголовного преследования.

Нурлан Гахраманлы - журналист-фрилансер, сотрудничающий с разными независимыми изданиями и известный под псевдонимом Нурлан Либре. Он был задержан 20 февраля 2025 года.

18 членов партии Народного фронта Азербайджана, находящихся под арестом по уголовным делам по состоянию на 23 декабря 2025 года. Коллаж со страницы пресс-секретаря ПНФА Натига Адилова в Facebook https://www.facebook.com/photo/?fbid=10238991559063149&set=a.1144810856170 (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России) Аресты оппозиционеров стали новым витком репрессий в Азербайджане

Другие обвиняемые указали на длительность выступления прокурора, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдавший за процессом активист, попросивший не публиковать его имя.

"Журналисты были недовольны тем, что прокурор три часа выступает без перерыва, повторяя одно и то же содержание в отношении каждого обвиняемого. Они указали на отсутствие необходимости в этом. Обвиняемые выразили также возмущение после угрозы судьи Айтен Алиевой удалить из зала родственников и друзей обвиняемых за «шум» в зале. Фатима Мовламлы эмоционально заявила судье: «Вы можете служить злу, но не вздумайте считать себя всемогущей». Когда же другой судья сказал: «Девочка, успокойся», Мовламлы сказала: «Лучше быть молодой, писать правду и сидеть здесь, чем быть пожилым и выносить фальшивые решения», чем вызвала аплодисменты в зале", - рассказал активист.

По его словам, другие обвиняемые потребовали разрешить вернуться в зал тем, кто вышел по нужде. "Они указали, что заседание идет долго, и у некоторых возникает необходимость выходить из зала, а потом их не пускают. Это вызвало словесную перепалку между обвиняемыми и судьями, и заседание было прервано", - сказал активист.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что следующее заседание по этому делу назначено на 30 января. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал ранее один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья – Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж
13:05 23.12.2025
Серийные аресты журналистов в Азербайджане
В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

