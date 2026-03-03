×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
13:05, 3 марта 2026

Свидетель по делу Анара Мамедли не подтвердил версию следствия

Анар Мамедли (слева) и Анар Абдуллы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда в Баку руководитель организации «Наблюдение за выборами» дал показания по делу правозащитника Анара Мамедли и журналиста Анара Абдуллы. Он не подтвердил версию обвинения о контрабанде.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября 2025 года на заседании суда в Баку руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли выступил с защитной речью. Он указал суду на политический характер своего уголовного преследования и сравнил его с практикой советских репрессий.

Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее его дело было выделено в отдельное производство. В мае 2025 года Мамедли были предъявлены новые обвинения: в незаконном предпринимательстве, легализации незаконно добытого имущества, уклонении от налогов в составе организованной группы и подделке документов. Дело передано в суд, защита настаивает на невиновности Мамедли. По делу Мамедли обвинен также журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев).

Задержание Интигама Алиева (справа). Баку, 8 августа 2014 г. Фото Азиза Каримова для Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане

2 марта в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу Анара Мамедли и Анара Абдуллы, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за процессом медиаэксперт Ровшан Гаджибейли.

На заседании суд продолжил слушать показания свидетелей. В их числе был допрошен глава альянса «Наблюдение за выборами» Мамед Мамедзаде, привлеченный в качестве обвиняемого по другому уголовному делу.

По словам Гаджибейли, Мамедзаде был приведен в зал в наручниках, которые с него не сняли даже тогда, когда он давал показания суду. Сначала Мамедзаде отказывался давать показания, сославшись на то, что сам проходит по тем же обвинениям, что и Анар Мамедли. Однако судья Айгюн Гурбанова указала, что по данному делу он обязан выступить, поскольку находится в статусе свидетеля.

После этого Мамедзаде подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии, подчеркнув, что занимался в проектах ЦМВОД просвещением граждан об избирательных правах.

Адвокат Мамедли Эльчин Садыгов, по словам Гаджибейли, возразил против вопросов гособвинителя, пояснив судье, что они «носят наводящий характер». Прокурор отреагировал на это агрессивно, заявив, что сторона защиты «неуместно вмешивается» в его работу.

Более того, сославшись на отсутствие реакции судьи, прокурор выступил с отводом составу суда, что является редким случаем в судебной практике Азербайджана, подчеркнул Гаджибейли.

Против реакции прокурора выступила и адвокат Абдуллы Гюнай Исмайлова. Тогда обвинитель объяснил свой повышенный тон тем, что присутствующие в зале его не слышали. Однако это объяснение вызвало смех в зале, отметил Гаджибейли.

После краткого перерыва было объявлено об отклонении отвода, затем суд продолжил слушать показания Мамедзаде. Отвечая на вопрос о том, летел ли он вместе с обвиняемым Абдуллой на одном самолете в Грузию и участвовал ли там в одном с ним мероприятии, Мамедзаде сказал, что не помнит такого.

Я не вел учет того, с кем именно ездил

«Я в составе международных организаций и миссий посетил разные страны - всего 33 стран. Я не вел учет того, с кем именно ездил», - пересказал Гаджибейли слова Мамедзаде.

Свидетель также подчеркнул, что никогда не перевозил деньги через границу незаконным путём.

Обвинитель разозлился из-за моего возражения на его вопрос

Комментируя заседание, адвокат Эльчин Садыгов назвал недопустимым «агрессивный тон» гособвинителя. "Вчера на суде по делу Анара Мамедли государственный обвинитель разозлился из-за моего возражения на его вопрос. Он начал говорить на повышенных тонах, буквально кричал на меня. Более того, в таком же тоне он общался даже с судейской коллегией. Однако суд вместо того, что остудить пыл гособвинителя, вынес предупреждение не ему, а мне", - сказал сегодня Садыгов корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник суда воздержался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла" и лишь отметил, что следующее заседание по этому делу состоится 16 марта.

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Напомним, семь сотрудников интернет-издания Abzas Media в июне 2025 года были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Апелляционный суд оставил в силе приговор.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

