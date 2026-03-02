35 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Через границу Ирана и Азербайджана перешли 35 граждан России, также эвакуированы 82 гражданина Азербайджана и 110 представителей других государств.

Как писал "Кавказский узел", через КПП "Астара" из Ирана в Азербайджан было эвакуировано более ста человек, в том числе иностранцев. Около 500 человек внесены в списки на эвакуацию из Ирана через Азербайджан. Также россиянам предлагается выезжать из Ирана через Армению.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

Через Астаринский погранично-таможенный пункт обеспечен проход 35 граждан Российской Федерации на территорию Азербайджана.

Гражданин России Александр Давыдов сообщил, что находился в Иране по работе: «На иранской стороне ничего не увидели. Перешли границу. Азербайджан нас хорошо принял — дали горячий чай и сладости. За это благодарны», - приводит его слова агентство.

До этого агентство Report сообщило, то с утра 28 февраля до 22.00 (21.00 мск) из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 192 человека. 82 - граждане Азербайджана, а 110 - граждане 19 иностранных государств , в том числе 28 граждан Пакистана, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Китая, 17 - Таджикистана, 6 - ОАЭ, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, по 2 - Филиппин и Непала. А также по одному гражданину Турции, России, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии.

Отметим, что сухопутные границы Азербайджана с соседними государствами продолжают оставаться закрытыми в связи с карантинным режимом, введенным еще в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, и пересечение границы допускается в особых случаях с разрешения властей страны.

Граждане РФ были эвакуированы из Ирана через Азербайджана и во время 12-дневной войны в июне 2025 года.