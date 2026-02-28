Азербайджан сообщил о начале эвакуации граждан из Ирана
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Первая группа граждан Азербайджана эвакуирована с территории Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории этой страны.
Как писал "Кавказский узел", из-за военных действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через эту страну между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам страны воздержаться от посещения Ирана и Израиля.
Из Ирана на фоне ударов США и Израиля была осуществлена эвакуация граждан Азербайджана, вывезено семь человек.
Сегодня с 08.00 до 20.00 в Азербайджан были эвакуированы семь граждан, сообщает Report. После этого агентство проинформировало, что вывезена очередная группа граждан, однако число людей, которые вернулись на родину, не указано.
Как следует из приложенных к публикации фотографий, среди эвакуированных как минимум одна пожилая женщина. На пропускном пункте были накрыты столы с едой и водой.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.