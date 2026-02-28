Азербайджан сообщил о начале эвакуации граждан из Ирана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первая группа граждан Азербайджана эвакуирована с территории Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории этой страны.

Как писал "Кавказский узел", из-за военных действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через эту страну между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам страны воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

Из Ирана на фоне ударов США и Израиля была осуществлена эвакуация граждан Азербайджана, вывезено семь человек.

Сегодня с 08.00 до 20.00 в Азербайджан были эвакуированы семь граждан, сообщает Report. После этого агентство проинформировало, что вывезена очередная группа граждан, однако число людей, которые вернулись на родину, не указано.

Как следует из приложенных к публикации фотографий, среди эвакуированных как минимум одна пожилая женщина. На пропускном пункте были накрыты столы с едой и водой.