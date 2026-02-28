Журналистки Meydan TV пожаловались на угрозы со стороны руководства СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованным журналисткам Meydan TV ограничили свидания с близкими. Им пригрозили новым уголовным делом, если не будут следить "за своими выступлениями, публикациями и словами".

Как писал "Кавказский узел", журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяля Агаева пожаловались на примененное к ним в СИЗО насилие из-за огласки факта составления протокола о нарушении ими порядка в зале суда. Они потребовали расследовать факты насилия и наказать силовиков.

13 февраля на заседании суда обвиняемые по делу Meydan TV выразили протест против отключения микрофонов и запрета находиться рядом с адвокатами. Силовики составили протокол о нарушении порядка. Журналисты расценили это как сигнал того, что нарушение их прав в зале будет продолжаться.

28 февраля Айтадж Тапдыг позвонила своей матери и сообщила, что арестованным журналисткам запретили свидания с близкими.

"Несколько дней назад журналисткам запретили "живые встречи" с близкими. А сегодня Айтадж сообщила, что свидания через стеклянную перегородку также запрещены", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать Тапдыг Дильруба Аманова.

По ее словам, теперь в день свиданий для журналисток будут принимать только "передачи" из дома.

Кроме того, продолжила она, ссылаясь на слова дочери, 26 февраля начальник Бакинского СИЗО-1 Эльнур Исмайлов явился в санитарную-медицинскую часть учреждения, где вызвал к себе Тапдыг, Айсель Умудову и Хаялю Агаеву.

"Начальник сказал девушкам, чтобы они следили "за своими выступлениями, публикациями и словами". В противном случае он пригрозил девушкам ухудшением их положения в заключении, новым уголовным делом против них. Это неприкрытая угроза", - сказала Аманова.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Она отметила, что журналисток полностью изолировали.

"Им в камеру поставили холодильник, чтобы они не выходили и ни с кем не контактировали", - сказала Аманова.

Один из активистов, знакомый с ситуацией в пенитенциарных учреждениях, в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" пояснил, что в санчасти СИЗО условия лучше, чем в обычных камерах.

"Но, полагаю, что девушек из Meydan TV содержат в санчасти не из-за заботы о них, а из соображений их максимальной изоляции от других женщин-заключенных. Ранее в СИЗО содержались в обычных камерах журналистки из Abzas Media, и они с одной стороны направляли в СМИ публикации о нарушениях прав заключенных, применении против них насилия. С другой стороны, журналистки разъясняли женщинам их права, служили для них примером, как можно протестовать против давления на них. Видимо, с учетом этого "опыта" журналисток Meydan TV изолировали от других заключенных женщин. А теперь вообще хотят лишить контактов с другими женщинами и даже не позволяют пользоваться общим холодильником. Вероятно, это преследует цели, ограничить возможности девушек находить способы передачи информации на волю»" - сказал активист, не пожелавший быть названным.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Напомним, арестованная по делу Meydan TV журналистка Ульвия Али столкнулась в Бакинском СИЗО-1 с угрозами в адрес близких после распространения в социальных сетях аудиозаписей о фактах давления на нее в СИЗО и в ходе суда, созданных искусственным интеллектом.