Журналистки Meydan TV пожаловались на угрозы со стороны руководства СИЗО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Арестованным журналисткам Meydan TV ограничили свидания с близкими. Им пригрозили новым уголовным делом, если не будут следить "за своими выступлениями, публикациями и словами".
Как писал "Кавказский узел", журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяля Агаева пожаловались на примененное к ним в СИЗО насилие из-за огласки факта составления протокола о нарушении ими порядка в зале суда. Они потребовали расследовать факты насилия и наказать силовиков.
13 февраля на заседании суда обвиняемые по делу Meydan TV выразили протест против отключения микрофонов и запрета находиться рядом с адвокатами. Силовики составили протокол о нарушении порядка. Журналисты расценили это как сигнал того, что нарушение их прав в зале будет продолжаться.
28 февраля Айтадж Тапдыг позвонила своей матери и сообщила, что арестованным журналисткам запретили свидания с близкими.
"Несколько дней назад журналисткам запретили "живые встречи" с близкими. А сегодня Айтадж сообщила, что свидания через стеклянную перегородку также запрещены", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать Тапдыг Дильруба Аманова.
По ее словам, теперь в день свиданий для журналисток будут принимать только "передачи" из дома.
Кроме того, продолжила она, ссылаясь на слова дочери, 26 февраля начальник Бакинского СИЗО-1 Эльнур Исмайлов явился в санитарную-медицинскую часть учреждения, где вызвал к себе Тапдыг, Айсель Умудову и Хаялю Агаеву.
"Начальник сказал девушкам, чтобы они следили "за своими выступлениями, публикациями и словами". В противном случае он пригрозил девушкам ухудшением их положения в заключении, новым уголовным делом против них. Это неприкрытая угроза", - сказала Аманова.
Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.
Она отметила, что журналисток полностью изолировали.
"Им в камеру поставили холодильник, чтобы они не выходили и ни с кем не контактировали", - сказала Аманова.
Один из активистов, знакомый с ситуацией в пенитенциарных учреждениях, в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" пояснил, что в санчасти СИЗО условия лучше, чем в обычных камерах.
"Но, полагаю, что девушек из Meydan TV содержат в санчасти не из-за заботы о них, а из соображений их максимальной изоляции от других женщин-заключенных. Ранее в СИЗО содержались в обычных камерах журналистки из Abzas Media, и они с одной стороны направляли в СМИ публикации о нарушениях прав заключенных, применении против них насилия. С другой стороны, журналистки разъясняли женщинам их права, служили для них примером, как можно протестовать против давления на них. Видимо, с учетом этого "опыта" журналисток Meydan TV изолировали от других заключенных женщин. А теперь вообще хотят лишить контактов с другими женщинами и даже не позволяют пользоваться общим холодильником. Вероятно, это преследует цели, ограничить возможности девушек находить способы передачи информации на волю»" - сказал активист, не пожелавший быть названным.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
Напомним, арестованная по делу Meydan TV журналистка Ульвия Али столкнулась в Бакинском СИЗО-1 с угрозами в адрес близких после распространения в социальных сетях аудиозаписей о фактах давления на нее в СИЗО и в ходе суда, созданных искусственным интеллектом.
источник: корреспондент "Кавказского узла"