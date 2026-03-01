Более сотни человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с боевыми действиями в Иране эвакуированы через иранско-азербайджанскую границу 53 гражданина Азербайджана и несколько десятков иностранцев, в том числе сотрудники дипмиссий Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как писал "Кавказский узел", к 00.00 мск 1 марта из Ирана были эвакуированы 12 азербайджанских граждан, в том числе трое несовершеннолетних. Также в Азербайджан через погранично-пропускной пункт прибыл гражданин Италии.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

С 08.00 [07.00 мск] 28 февраля до 14.00 [13.00 мск] 1 марта через КПП «Астара» из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 90 человек, сообщает АПА.

Среди них 53 гражданина Азербайджана и 37 иностранных граждан: один гражданин Италии, пять граждан Таджикистана, три гражданина Катара, четыре гражданина Иордании, шесть граждан Объединённых Арабских Эмиратов и 18 дипломатов Саудовской Аравии, говорится в публикации.

Кроме того, через пункт пропуска "Астара" из Ирана в Азербайджан эвакуированы "около десяти" граждан Китая, четыре гражданина Польши, три гражданина Бангладеш, один гражданин Пакистана и еще четыре гражданина Катара, информирует Report.

"Азербайджанская сторона обеспечила им необходимые условия для пересечения границы. В настоящее время продолжается эвакуация шести сотрудников посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Иране", - сообщило в 13.58 мск агентство.

Напомним, один гражданин Азербайджана получил ранения в результате ударов США и Израиля по Ирану. Угрозы его жизни нет, сообщил сегодня МИД.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции, обвинив Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке - в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Катаре.