31 человек эвакуирован из Ирана в Азербайджан за сутки

За сутки границу Ирана с Азербайджаном прошел 31 человек, в том числе 13 граждан России и шесть граждан Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 14 марта через наземную границу Ирана и Азербайджана были эвакуированы 2360 человек, в том числе 300 граждан России.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

15 марта еще 13 граждан России были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пункт "Астара", пишет Trend.

Всего за день через пограничный пункт прошли шесть граждан Азербайджана, в том числе дипломат, восемь граждан Китая, три сотрудника дипломатического представительства Швейцарии, 13 граждан России и гражданин Казахстана, всего - 31 человек.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".