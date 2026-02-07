Обвиняемые по делу Meydan TV возмущены запретом на съемку процесса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подсудимые по делу Meydan TV попросили сократить оглашение обвинительного акта, где одни и те же предложения повторяются в отношении каждого фигуранта, но суд отверг их ходатайство. Также они потребовали разрешить наблюдателям съемку процесса, но получили отказ.

Как писал "Кавказский узел", дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых. На заседании 17 января журналист Нурлан Гахраманлы на заседании суда в Баку объявил бессрочную голодовку в знак протеста против насилия со стороны конвоиров.

Нурлан Гахраманлы - журналист-фрилансер, сотрудничающий с разными независимыми изданиями, и известный под псевдонимом Нурлан Либре, он был задержан 20 февраля 2025 года. 1 декабря 2025 года он подвергся насилию со стороны конвоиров в здании Сабаильского райсуда Баку, где ему продлевали срок ареста. "За то, что Нурлан указал на отсутствие медикаментов для заключенных, против него применили силу в помещении содержания арестантов в здании суда. Его привязали столу и целый час держали в таком состоянии", - рассказала его супруга. 5 февраля жена Гахраманлы сообщила, что его состояние в результате голодовки серьезно ухудшилось, но никакой медицинской помощи журналисту не оказывается.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 6 февраля продолжился процесс по делу Meydan TV. В начале заседания обвиняемый Нурлан Гахраманлы, который уже 22 дня проводит голодовку, был помещен в отдельную от других 11 подсудимых стеклянную клетку, передал корреспондент «Кавказского узла» из зала суда.

Гахраманлы выглядел сильно осунувшимся и бледным. Его адвокат Джавад Джавадов обратил внимание, что в результате длительной голодовки состояние здоровья Гахраманлы серьезно ухудшилось и ходатайствовал о вызове к нему врача.

Сам Нурлан Гахраманлы выразил протест против изоляции его от других обвиняемых. Судья Алиева объяснила это решение тем, что на одном из предыдущих заседаний Гахраманлы причинил себе телесные повреждения, поэтому он должен быть под особым надзором.

Другие обвиняемые журналисты заявили, что если Гахраманлы переведут в их стеклянную клетку, то они поручаются, что голодающий коллега не нанесет ущерб своему здоровью. Гахраманлы подтвердил, что не имеет больше намерения причинять вред своему организму.

Был объявлен короткий перерыв в заседании, после обследования Гахраманлы врачом, процесс был продолжен. Голодающего журналиста перевели к стеклянную клетку к другим обвиняемым, однако наручники с него не сняли. «За вашими действиями будет наблюдение, и в зависимости от вашего поведения будет принято соответствующее решения», - сказала судья.

Гахраманлы возмутился этим. «То, о чем вы говорите (инцидент с нанесением Гахраманлы повреждения себе, - прим. «Кавказского узла») имел место в декабре. После этого было несколько заседаний. Если бы я имел бы намерения вновь нанести себе увечья, то сделал бы это», - сказал он.

Далее он рассказал о своей голодовке и нарушении его прав в СИЗО. «Дважды у меня брали образцы на анализ крови, но результатов так и не дали. Мне не позволяли передать семье и адвокату письма. Прокуратура и аппарат омбудсмена закрывают глаза на нарушение моих прав, мои жалобы не расследуются. В знак протеста я отказывался от участия в процессе, но сегодня сюда меня принудительно силой привезли. Но я здесь заявляю, что буду продолжать голодовку, пока из заключения не будет освобожден последний арестованный журналист», - сказал Гахраманлы. После этого с него сняли наручники.

Судья настояла на полном оглашении обвинительного акта

Обвиняемые и их адвокаты просили считать оглашение обвинительного акта завершенным с учетом повторения одних и тех же частей в отношении каждого подсудимого. Судья, вопреки этому ходатайству, объявила, что документ будет зачитан полностью. Это вызвало негативную реакцию обвиняемых: они указали, что объем обвинительного акта очень велик, и при этом одним и те же предложения скопированы для всех фигурантов дела и полностью оглашения документа является лишь потерей времени.

Судья Алиева была непреклонна: она подчеркнула, что согласно процессуальным нормам обвинительный акт должен быть оглашен полностью. Ее заявление вызвало у обвиняемых еще больший протест.

«В обвинительном акте очень много лжи. Мы протестуем против этого, мы хотим выступить с репликами, ходатайствами, а вы не даете нам сделать это. В обвинительном акте написано, что Meydan TV не прошло регистрацию в Азербайджане. Но издание было зарегистрировано в Германии и необходимости его регистрации в Азербайджане не было», - сказал обвиняемый Шамшад Ага.

Судья, перебив его, заявила, что ходатайства могут быть поданы после оглашения обвинительного акта. Журналист не отступал, выступив также против изъятия мобильных телефонов у граждан, приходящих наблюдать за процессом. При этом он сослался на решение пленума Верховного суда относительно открытых судебных процессов.

«Это открытый судебный процесс, почему не позволяете граждан снимать на свои мобильные устройства происходящее?» - спросил он. Вопрос журналиста был оставлен без внимания, судья предоставила слово прокурору для продолжения оглашения обвинительного акта.

"Формальная демонстрация законности"

Отказ судьи удовлетворить просьбу обвиняемых и защитников и прекратить выступление прокурора на процессе является «демонстрацией формального соблюдения положений закона», заявил адвокат главреда Meydan TV Айнур Эльгюнеш Эльчин Садыгов корреспонденту «Кавказского узла».

«Да, закон требует полного оглашения обвинительного акта, однако на практике если части обвинительного акта в тексте повторяются, то документ полностью не зачитывается. Такое имело место, к примеру, на процессе по делу журналистов Abzas Media», - сказал Садыгов.

От других комментариев о ходе судебного следствия адвокат воздержался. «Пока преждевременно давать комментарии, потому что судебное следствие по сути и не началось, так как все еще не оглашен обвинительный акт», - указал он.

Адвокат также отметил, что защита уже ходатайствовала о разрешении видеосъемок процесса журналистами, но суд отклонил это прошение, сославшись на то, что весь процесс записывается на видео и аудио службой обеспечения суда. Эти записи, как подчеркнул защитник, недоступны для общественности.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что следующее заседание по делу Meydan TV назначено на 13 февраля. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.