Стрельба в лицее напомнила о проблемах в сфере образования в Азербайджане

В образовательных учреждениях Азербайджана существуют проблемы с обеспечением безопасности и организацией психологической работы, это стало особенно заметно после инцидента с подростком, который ранил из отцовского ружья учительницу лицея в Бинагадинском районе Баку.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля суд в Баку заключил под стражу десятиклассника, открывшего в лицее стрельбу из отцовского ружья. Послеоперационное состояние раненной подростком учительницы врачи назвали стабильным. Инцидент произошел 6 февраля на территории лицея в Бинагадинском районе. По версии следствия, ученик десятого класса ранил учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу.

Инцидент, произошедший в лицее в Бинагадинском районе Баку, прокомментировали 9 февраля корреспонденту "Кавказского узла" Эксперт в области психологии, психотерапевт с многолетним стажем работы Азад Исазаде, эксперт в области права глава Правового центра “Защитник” Самед Рагимли и анонимный активист гражданского общества.

Инцидент в частном лицее - это первый случай, когда школьник в Азербайджане открывает стрельбу в учебном заведении, отметил Азад Исазаде.

"Несколько лет назад был случай, когда ученик старшего класса ударил ножом учителя. Были также поножовщины между школьниками. Но стрельба со стороны ученика - этой первой случай на моей памяти. Пока идет следствие, могут разрабатываться разные версии. Но с учетом возраста стрелявшего надо учитывать психологического состояние подростка. В этом возрасте человек физически уже взрослый, но ментально еще не окреп. В подростковом возрасте дети бывают категоричны, часто жестоки, для них есть белое и черное. Порой даже неосторожное, но вполне обоснованное замечание может очень плохо повлиять на ученика, вызвать буллинг к нему со стороны одноклассников”, - сказал Исазаде.

Поэтому, продолжил он, между педагогами и родителями должна быть постоянная коммуникация, чтобы вовремя предотвращать инциденты между учениками и учениками и учителями.

В сегодняшнем в мире, когда правым оказывается сильный, стало больше агрессии и это влияет на образ мышления и поведений людей, в том числе детей и подростков, психика которых неустойчива

Эксперт разделяет также расхожую точку зрения о том, что на подростка могла повлиять информация из СМИ и социальных сетей, аналогичные случаи расстрелов в школах других стран, в частности, США и России. "Вообще в сегодняшнем в мире, когда правым оказывается сильный, стало больше агрессии и это влияет на образ мышления и поведений людей, в том числе детей и подростков, психика которых неустойчива. Демонстрация кадров стрельбы может подсознательно вызвать желание совершить аналогичное и таким способом “самоутвердиться”, - сказал Исазаде.

Трагический инцидент в лицее “Идрак” выявил недостатки в психологической работе с учащимися и в обеспечении охраны учебного заведения, считает Самед Рагимли.

"В государственных средних учебных заведениях Азербайджана введен штат психолога. Такая должность должна быть и в частных образовательных учреждениях. За подростками с учетом специфичности их возраста необходим особый контроль. Но, видимо, в лицее “Идрак” упустили из внимания проблемы с учеником, устроившим расстрел”, - сказал он.

Охрана лицея ответственна за то, что не заподозрила пронос школы предмета такой величины

По его данным, никогда ранее в школах Азербайджана не было случаев стрельбы со стороны учащихся. "Однако у нас был печальный опыт массового убийства в Азербайджанской государственной нефтяной академии в 2009 году, когда посторонний человек, проникнув в вуз, открыл стрельбу по всем, кто ему попадался. После этого в университетах и школах стали уделять внимание вопросам охраны и безопасности. По информации из СМИ ученик стрелял из охотничьего ружья. Отец пострадавшей учительницы также сообщил, что у нее из шеи были изъяты дробинки. То есть это подтверждает, что выстрел или выстрелы были из охотничьего ружья. Если это так, то охрана лицея ответственна за то, что не заподозрила пронос школы предмета такой величины. Пистолет еще можно было бы спрятать, но ружье профессиональные охранники должны были бы заметить”, - отметил Рагимли.

Он напомнил, что лицей является частным, а значит платным, следовательно, собственник и администрация могли бы позаботиться о надежной охране и установить сканер. Однако, несмотря на то, что лицей является частным учреждением, министерство науки и образования, как контролирующий орган, также несет ответственность за инцидент.

На его взгляд, в ходе следствия должно расследоваться не только действия ученика и его родителей, позволивших ему использовать оружие, но и служебная ответственность должностных лиц, по чьей халатности произошла стрельба. "Они, по меньшей мере, должны понести дисциплинарное наказание", - сказал Рагимли.

Комментируя критику в соцсетях того, что официальные органы власти не раскрывают информацию о личности ученика и его родителей, Рагимли отметил, что сохранение конфиденциальности в этом вопросе правильно. "Обвиняемым является несовершеннолетний, поэтому его личность и личность его родителей не подлежат раскрытию, если сами родители не сделают заявления для общественности”, - сказал Рагимли.

Заключение подростка под стражу он считает оправданным. "Возраст обвиняемого допускает избрание в отношении него меры пресечения в виде ареста и изоляцию его от общества. Но, надеюсь, что его отправили не в общий СИЗО, а специализированное учреждение”, - сказал Рагимли.

Из-за того, что школа платная, руководство велит педагогам быть "чрезмерно осторожными" якобы из-за уважения к личности детей, на самом деле это означает терпеть их капризы

Активист гражданского общества согласился прокомментировать произошедшее на условиях анонимности. "Инцидент произошел в одном из дорогих лицеев Баку. Стоимость обучения в год составляет 16 500 тысяч манат, это почти 10 тысяч долларов. Там учатся дети из состоятельных семей, поэтому среди учащихся немало избалованных детей. Подросток, совершивший расстрел, видимо, из такой семьи. По информации из социальных сетей, его мишенью была эта учительница. Видимо, причиной конфликта стала требовательность педагога. Из-за того, что школа платная, руководство велит педагогам быть "чрезмерно осторожными" якобы из-за уважения к личности детей, на самом деле это означает терпеть их капризы. Моя родственница лет 10 назад была приглашена на работу в этот лицей. Но потом из-за этих требований ушла оттуда”, - сказал активист.

Родители отметили усиление мер безопасности в учебных заведениях

Местные СМИ со ссылкой на свои источники публикуют некоторые подробности инцидента.

По данным Modern.az, "ученик, застреливший свою учительницу, часто проявлял интерес к видеороликам, изображающим насилие и вооруженные инциденты в социальных сетях, особенно на платформе TikTok, и ставил лайки под такими постами”.

По имеющейся информации, перед тем как застрелить учительницу, он зашел в туалет и переоделся в одежду цвета хаки, похожую на ту, что была на просмотренных им видео. Затем, вернувшись в класс, он застрелил учительницу. Также отмечается, что ученик приходил в школу с большой сумкой в течение 2-3 дней подряд до инцидента. Его несколько раз останавливал школьный охранник и спрашивал, что у него в сумке. Он говорил, что в сумке спортивная одежда, и показывал ее. После инцидента в класс вошли учителя. В это время он запаниковал и произнес что-то вроде: «Я не хотел стрелять», пишет издание.

По данным Ajans.az, контент репостов в TikTok ученика, застрелившего свою учительницу “преимущественно был посвящен Владиславу Рослякову, участнику трагедии, произошедшей в городе Керчь в 2018 году”.

В октябре 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков напал на Керченский политехнический колледж. Во время перемены он подорвал самодельную бомбу в столовой, а затем стал расстреливать из ружья студентов и сотрудников образовательного учреждения. Затем Росляков покончил с собой. Жертвами теракта стали 20 человек, в том числе стрелявший, 67 пострадали, пишет "Лента.ру".

Правоохранительные органы не комментируют дело о стрельбе в лицее. Получить комментарии в пресс-службе генеральной прокуратуры не удалось. В Бинагадинском районном суде корреспонденту “Кавказского узла” лишь подтвердили избрание в отношении школьника меры пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца в связи с предъявлением ему обвинения по ст. 29, 120 (покушение на умышленное убийство) УК Азербайджана. В городском медицинском центре оценили состояние пострадавшей учительницы как "стабильное".

После инцидента в лицее "Идрак" повышены меры безопасности. "Сегодня (9 февраля) впервые моего ребенка в школе проверяли металлоискателями. Ребенок был недоволен, конечно, но мы только “за”. Главное - безопасность детей”, - сказала Ирина Агаева, сын которого учится в лицее в Сабаильском районе Баку.

"Сегодня (9 февраля) в школе, где учится моя дочь, проверяли рюкзаки у детей, прежде чем пустить их в школу. Правда, не знаю, сколько это будет продолжаться. Но мы после случившегося стали бояться за детей. Раньше мы это видели только в новостях. Но то, что происходило где-то далеко, теперь случилось и в нашем городе. Наверное, учителям и родителям надо будет теснее общаться, чтобы вовремя предупредить такие трагические истории. Хорошо, что учительница осталась жива и не пострадал кто-либо еще другой”, - сказала корреспонденту “Кавказского узла” Эльвира Мусаева, родительница ребенка, который учится в одной из школ Насиминского района Баку.