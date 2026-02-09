Азербайджанский оппозиционер Тагиев назвал свое дело политическим

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новруз Тагиев в ходе судебного заседания отверг обвинения в мошенничестве и изготовлении фальшивых документов. Оппозиционер заявил, что его преследуют за то, что он являлся телохранителем лидера ПНФА Али Керимли.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2025 года был арестован телохранитель лидера партии Народного фронта Азербайджана Новруз Тагиев по уголовному делу о мошенничестве. 10 декабря Новруз Тагиев был переведен из Бакинского СИЗО-1 в изолятор временного содержания Ясамальского района и ему было выдвинуто еще одно обвинение - в подделке документа.

Тагиев в ходе заседания по его делу в Бакинском суде по тяжким преступлениям 6 февраля отверг, инкриминируемые ему обвинения по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в крупном размере) и 320.1 (изготовление фальшивых документов или использование таких документов) УК Азербайджана, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Немат Керимли.

По его словам, Тагиев заявил, что вот уже 9 месяцев необоснованно содержится под стражей. «Новруз Тагиев сообщил, что его задержали люди в гражданской одежде. Прежде чем отвезти его в полицию, Тагиева в автомобиле семь часов возили по Баку. В это время, задержавшие Тагиева люди с кем-то периодически говорили по телефону, ожидая указаний. П началу его даже хотели отпустить и даже спросили в какой части города его удобно будет высадить. Но потом последовал другой звонок и решение изменилось и Тагиева привезли в управление полиции», - отметил Керимли.

Адвокат также озвучил детали дела. «Новруз Тагиев занимался риелторской деятельностью. Его обвиняют в том, что он присвоил 71 тысяч манат признанного потерпевшим Ниджата Аббасова. Однако Тагиев заявляет, что это обвинение лживо. В своих показаниях, он отметил, что Аббасов обратился к нему с просьбой помочь в приобретении небольшого частного дома. Тагиев показал ему один вариант. Сделки купли-продажи утверждаются нотариусом. Без этого, никакой покупатель не отдаст никому денег. Аббасов же утверждает, что передал Тагиеву 71 тысячу манат (около 41,7 тыс. долларов) для приобретения дома», - рассказал адвокат.

Защитник сообщил также о допросе в суде собственника квартиры, которую Тагиев предложил Аббасову. «В качестве свидетелей были допрошены собственник дома и его брат. Они сообщили, что Аббасов вместе с «посредником» приехали посмотрели дом и даже заплатили задаток в 1 тысячу манат (около 600 долларов США). Но сделка не состоялась, поскольку полная сумма за дом собственнику не была уплачена. Собственник подчеркнул, что потом произошло между покупателем и посредником ему неизвестно. Таким образом, ключевые свидетели не подтвердили факт передачи денег Тагиеву. А других доказательств этого, помимо показаний Аббасова не было», - отметил адвокат.

В 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, и кульминацией этих процессов стали аресты в конце года лидера партии Али Керимли и его соратников, заявили в ПНФА. ПНФА стала мишенью властей Азербайджана из-за последовательной борьбы против усиления авторитаризма и коррупции в стране. При этом в Азербайджане нет другой партии, которая в последние 20 лет также "перманентно подвергалась давлению, преследованиям, репрессиям", рассказал ранее председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Керимли подчеркнул, что в суде Аббасов никак не мог объяснить почему он отдал крупную сумму Тагиеву без нотариальной сделки. «Новруз Тагиев заявил суду, что обвинения против него сфабрикованы и его преследуют только за то, что он на общественных началах в качестве телохранителя сопровождал лидера ПНФА Али Керимли. Тагиев сказал, что ранее были арестованы и другие телохранители Керимли и лица, возившие на публичные мероприятия, а потом и сам глава партии оказался в заключении», - отметил адвокат.

29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера арестованы на 2,5 месяца - до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 5 декабря 2025 года Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на арест Керимли.

Судебное следствие продолжается, сказал адвокат.